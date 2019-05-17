Bağlı şeytanlar

Şiir...

BAĞLI ŞEYTANLAR Ramazan ayında azgın şeytanlar. Bağlanır elbette duyunuz canlar. Bu İlâhî lütfu fikreden anlar. Rabbim verir elbet böyle imkânlar. Geriye kalanlar çömezdir çömez. Rabbimin izniyle onları hep ez. Yenilmeye doymaz, yensen de bin kez. İmtihan sırrını hep duysun herkes. Bağlı şeytanların gitme yanına. Düşürürler seni elbet damına. Günahtan uzaklaş onun rağmına Orucu tutunuz Hakk'ın namına. Şeytanın tuzağı örümcek ağı. Düşürür ağına atma ayağı. Cehennemde yersin sonra dayağı. Ramazan orucu bozar tuzağı. İnsan şeytanları bağlanmaz bu ay. Şeytan-ı cinninin vekilidir vay. Cehenneme seni yaparlar aday. Onlara uymazsan necat çok kolay. Hem insi hem cinni şeytandan sakın. Bunlardan uzak dur olmayın yakın. Kur'ân kalesinde takvayı takın. Bunlar için oruç, emridir Hakk'ın.

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