Yanlıştaki Israrlar

ŞİİR

Kalp kırıcı sözlerin kişinin aynasıdır Vicdanlı olmak ise insanlık esasıdır. Yanlışa yanlış demek vicdanın hassasıdır. Yanlışta ısrar etmek vicdanların pasıdır. Ağzını açtığında gelse nefret kokusu. İstiğfarla temizlen tevbe manevi bir su.. Dikkatli olmalısın nefis kurmuşsa pusu. Nurun ahlakın yaşa, unutma bu hususu.. Hakaretamiz sözler mahşerde bizi gözler. Dünyada savunduğun haksız olan tüm tezler. Orda cevabı yoksa aferini demezler. Sırata geldiğinde ayakların tökezler.. Her doğruyu söylemek doğru değildir elbet. Ya doğru söylemeli ya da etmeli sükût. Dava hatırı için doğruyu içinde tut. Söyleyip zarar verme sözlerini hemen yut. Uhuvveti kırandır kin ve düşmanlık eken.. Kalpte çiçek yerine çıkarsa orda diken. Buna çanak tutmayın tevbe etmeli hemen. Kur’an, sünnet esası kötülükten eder men.. Cüz-i iraden ile zabt u rabta al huyun. Sınavı kazanırsın böyle olursa duygun. Yapmayın hiçbir zaman dalavere ve oyun. Pehlivanım diyorsan nefsi yenmeye soyun. On parmak karasıyla yüze çalınmaz kara. Bunlar çare değildir hiç durma hakkı ara. Rabbim düşürür yoksa iki dünyada dara. Kötü söz sahibinde elbet açıyor yara. Müştebih ağaçları belirler semeresi Söylediğin sözleri belirler akıbeti. Sonucu hayır ise söyledin hakikati. Akıbeti şer ise hayır bunun neresi. Allah, ’mü’minler kardeş’ buyuruyor Kur’an’da.. Bunu hatırda tutun her zaman ve her anda. Olamazsın kardeşim bir o yanda bu yanda. Birlik ve beraberlik sağlanmalı her canda.

Okunma Sayısı: 127

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.