"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Taşhan

Muzaffer KARAHİSAR
29 Haziran 2021, Salı
Han, eskiden yolculuk yapan kervanların mola verip bir gecelik konakladıkları yerlerdi. Şimdi o tarih kokan, ecdad yadigârı, güzel taş yapılar içindeki otantik mekânlar, geniş avlular ve klâsik hücreler, dinlenme odaları küçük ticarî işletmeler olarak hizmet veriyor.

Afyonkarahisar Taşhan, şehrin tarihi dokusu içerisinde fizikî yapısı ve konumuyla önemli bir yer tutmaktadır. Keçeciler, yemeniciler ve eski demirciler çarşısında, tarihî bedestene, camilere, mescitlere, medreselere yakın mesafede ve Karahisar Kalesi manzarasına nazır, işlek caddede nostaljik bir mekândadır. Bir üst sokakta eski Afyon evleri ve Üstad’ın kısa süre kaldığı Bediüzzaman evi tarihî değer taşıyan yapılardır.

Taşhan’a girerken sanattan, edebiyattan, insan hikâyelerinin anlatıldığı tarihî bir zaman tüneline adım atmış gibi hissediyorsunuz. Han duvarlarındaki taşlar, kemerler, sütunlar mimarı yapısıyla geçmişin izlerini taşıyor. Kim bilir ne kadar insanların hayatlarına, hatıralarına, yolculuklarına, hayallerine, emellerine, arzularına şahitlik etmiştir, bilinmez.

Bu Taşhan ve bekleme salonu, asırlardır konup göçen kafileleri atlarıyla, silâhlarıyla, servetleriyle bir gece misafir edip uğurlamıştır… “Her bir şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm, elbette hayattan ziyade bir isteği vardır.” Sözün çağrıştırdığı manaların derinliğine takılıyor zihnimiz! Peşinden koştuğumuz mal, mülk, at, silâh, evlât, servet nereye kadar? diye düşünüyoruz.

Renkli, ışıltılı, süslü dükkânlar, antika malzemeler, el sanatları eserler, takı çeşitleri, değerli tesbihler, hediyelik eşyalar, musıkî resitalleri ve kahve kokusu hayallerinizi tarihin derinliklerdeki duygu ve hayal yoğunluğundan günün realitelerine çekip çıkarıyor!.. Hoş ve tatlı bir atmosferde gülümseyen insanlar, kendi sanatlarındaki güzelliklerin farkını, ayrıcalığını görmek, göstermek ve tanıtmak üzere müşterilere âmâde duruşları, nezaketli tavırlarından ve bakışlarından anlaşılıyor…

Taşhan’da ahşap merdivenden üst kata çıktığınızda bir köşeden kuşbakışıyla her tarafı görüyorsunuz. Kocaman bir avlu, salon ve odalar sizi cezp ediyor. Gökkuşağı gibi renkli, süslü, işlemeli el sanatı malzemeler, taş boncuklar, ipekli kumaşlar, antika eşyalar, oyalı, boyalı el emeği, göz nuru güzellikler manzumesi ve manzarası Sevgili Peygamberimizin (asm): “Muhakkak ki Allah güzeldir; güzelliği sever” sözünü hatırlatıyor. 

O müstesna mekânda elemeği eserler, ney sesiyle duygulara, hislere ve latifelere kendi sanatkârını ifade ediyorlar. Aynı kıyasla, yeryüzü meydanı Allah’ın Cemil isminin tecellisi kuşlar, ağaçlar, çiçekler, canlılar her biri harika yaratılışları, eksiksiz donatılmaları, ölçülü, simetrik nizamlı yapıları, tatlı, renkli görünüşleri sanatkârını, sahibini, malikini tefekkürle hatırlıyoruz.

Taşhan’da Kehribar Atölyesi’nde Ömer Coşkun’a misafir olduk. Kehribarın, kıymetli taşların, muhtelif madenlerin tesbih, takı ve süs eşyasına döndüğü bir sanat galerisi… İşyeri aynı zamanda sembolik bir Yeni Asya Yayınları’nı tanıtım bürosu gibi tefriş ve tezyin edilmiş. Kehribarın çam ağacının reçinesinin topraktan, taştan, suda süzülerek meydana geldiği anlatılırken, gözlerim Risale-i Nur Külliyatı’na ilişti. Kur’ân’dan süzülen hayattar reşhalar, ulvî hakikatler deryası… Kehribar gibi kırmızı renkli kapaklarıyla ellerde dolaşıyor, gönülleri süslüyor…

Ilık bir Haziran günü, dışarıda inceden inceye rahmet çiseliyordu. Ayrılırken Sohbetin lâtif tadı ve kahvenin keyifli lezzetiyle Taşhan’da müstesna bir zaman geçmişti. Avludan yükselen ney sesi, musıkînin insan ruhunu rahatlatan derin etkisindeki sükûtu; demirciler çarşısından gelen helâl kazancın nağmeleri olan muttarit, ritmik çekiç sesleriyle birleşiyor, güzelleşiyordu…  

Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    19 yılda gelinen yer

    Uzmanlardan bayram uyarısı: Yüzde 90 aşılanmalı

    Göllerimiz tehdit altında

    Türkiye'de 5 bin 283 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    6 ülkeden uçuşlar durduruldu

    2 milyar 960 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    'Suriye’de tutsak 10 bin IŞİD militanı var'

    'Somali'deki şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi göç etti'

    Türkiye'nin doğusunda sağanak yağış bekleniyor

    Volkswagen, 2035'ten sonra Avrupa'da içten yanmalı motorlu araç üretmeyecek

    Yeni vakalar Avustralya'yı yeniden alarma geçirdi

    TTB: Sağlık çalışanları Delta varyantına karşı yeniden aşılansın

    Yahudi işgalcilerin Filistinlilere saldırıları devam ediyor

    Somali'de terör saldırıları: En az 20 sivil öldü

    ABD'den Irak ve Suriye’de İran yanlısı milislere hava saldırısı

    Hukuk işlemezse çete virüsü yayılır

    OHAL Komisyonu lağvedilsin

    Müsilajın çözümü kirletmemek

    Portekiz'i eleyen Belçika, İtalya'nın rakibi oldu

    İnsanlığa çağrı: İdamları durdurun

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Baskın seçim olursa...
    Ahmet BATTAL

    Aşık Veysel’e dağ deldiren Erdoğan’a
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    19 yılda gelinen yer
    Süleyman KÖSMENE

    Birini yüzüne karşı övmek doğru mudur?
    Sertaç LÜSER

    Boynumuzda bir akrep bulunsa…
    Cevher İLHAN

    “Rant soygunu”nun üstü örtülemiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Kendisini aradan çıkaran Bediüzzaman başkasını niye koysun ki!
    Abdil YILDIRIM

    Hayatın şifresi: İktisat ve istikamet
    Osman ZENGİN

    Kerâmeti kendinden menkul şeyhler…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.