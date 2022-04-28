Şiirle Bediüzzaman

ŞİİRLE BEDİÜZZAMAN - (Yirmibirinci bölüm) - Tevfik Boz

(Yirmibirinci bölüm) Hz. Üstadın medrese niyeti Van’a lazım Medresetüzzehra İnkişafa vesile nurun hizmeti Müminin kalbinde büyük yara Darulfünun hayallerde kaldı Nesl-i cedide nasip et ya Rab Dava büyük kalbimizi yardı Yapılmaması savaş sebep Osmanlı’nın kültürüne bakın Arapça tedrisad dile kolayı İlde ve ileride medrese yakın Din derslerinde az olur olayı Şarkın halkı hürriyet aşıkları Coğrafî iklimleri buna gerek Çoğu dağlarda yaşadıkları Çileli hayatları buna örnek Hazreti Üstad dile getirmiş Dağlarda yaşayanların hayatı Hürriyeti ekmeğe tercih etmiş Ömre bedel hürriyetin bir saatı Hürriyet lazım abdullah şartı Helal haramın sınırları belli Mahşer günü hazırlanır tartı Tartıya girmeyen varsa deli Diyarbakır’da bir darulfünun Din kültürün ana dili Arapça İrfan yuvası cehaletin sonu Din dersine muhtaç binlerce Medrese lazım kararı vermiş Üstad İstanbul’a doğru yolda Bir muharrir ise haber yapmış Medresetüzzehra yeri doğuda Toplumun yararına kültür gerek Risale-i Nurlar kültürün zirvesi Soru sormaz cevap verir tek tek O Bediuzzaman’dır Said Nursî Ben kendimi beğenmiyorum Beni beğenenleri de der Üstad Risale-i Nurdan almış anlıyorum Nefse payı bırakmamış o zat İyi alim peygamberlerin varisi Vasiyetin devamı Risale-i Nur’da Ey nuranî silsilenin halkası Hazreti Resûlullah’ın huzurunda Hergün ve her an nur camiası Sana duacı ey Hazret-i Üstad Duaların içinde anası, babası Kardeşlerin dahil Saididir o zat

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