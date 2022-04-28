Şiirle Bediüzzaman

(Yirmibirinci bölüm)
Hz. Üstadın medrese niyeti
Van’a lazım Medresetüzzehra
İnkişafa vesile nurun hizmeti
Müminin kalbinde büyük yara
Darulfünun hayallerde kaldı
Nesl-i cedide nasip et ya Rab
Dava büyük kalbimizi yardı
Yapılmaması savaş sebep
Osmanlı’nın kültürüne bakın
Arapça tedrisad dile kolayı
İlde ve ileride medrese yakın
Din derslerinde az olur olayı
Şarkın halkı hürriyet aşıkları
Coğrafî iklimleri buna gerek
Çoğu dağlarda yaşadıkları
Çileli hayatları buna örnek
Hazreti Üstad dile getirmiş
Dağlarda yaşayanların hayatı
Hürriyeti ekmeğe tercih etmiş
Ömre bedel hürriyetin bir saatı
Hürriyet lazım abdullah şartı
Helal haramın sınırları belli
Mahşer günü hazırlanır tartı
Tartıya girmeyen varsa deli
Diyarbakır’da bir darulfünun
Din kültürün ana dili Arapça
İrfan yuvası cehaletin sonu
Din dersine muhtaç binlerce
Medrese lazım kararı vermiş
Üstad İstanbul’a doğru yolda
Bir muharrir ise haber yapmış
Medresetüzzehra yeri doğuda
Toplumun yararına kültür gerek
Risale-i Nurlar kültürün zirvesi
Soru sormaz cevap verir tek tek
O Bediuzzaman’dır Said Nursî
Ben kendimi beğenmiyorum
Beni beğenenleri de der Üstad
Risale-i Nurdan almış anlıyorum
Nefse payı bırakmamış o zat
İyi alim peygamberlerin varisi
Vasiyetin devamı Risale-i Nur’da
Ey nuranî silsilenin halkası
Hazreti Resûlullah’ın huzurunda
Hergün ve her an nur camiası
Sana duacı ey Hazret-i Üstad
Duaların içinde anası, babası
Kardeşlerin dahil Saididir o zat