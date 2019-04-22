Nazarlar Risale-i Nur’da

Yeni Asya, geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin vefat yıl dönümü vesilesiyle düzenlediği toplantılarla nazarları yeniden Risale-i Nur’a çeken programlara imza attı.

İlki İstanbul’da düzenlenen programın benzerleri başka illerde de tekrarlandı ve her toplantı Risale-i Nur eserlerinin geniş kitlelere duyurulmasına hizmet etti.

Toplantıların ekseriyetle adalet ve İttihad-ı İslâm konularında olması da önemliydi. Mülkün temeli olan adalete dikkat çekmek ve İslâm âleminin birliğine çağrı, Yeni Asya’nın yayın prensipleri arasında yer almıştır. Adalet ve İttihad-ı İslâm konulu toplantılar inşallah devam edecek.

Dergilerimize ilgi

Bilindiği üzere Yeni Asya, gazete ve kitap neşriyatı yanında her yaşa hitap eden dergiler de yayınlıyor. Çocuklar için Can Kardeş, kadınlar için Bizim Aile, gençler için Genç Yorum ve üç aylık akademik bir dergi olarak Köprü düzenli olarak okuyucularımızla buluşuyor.

Dergilerimiz ulaştığı her yerden müsbet tepkiler alırken, büyük bir gayretle neşredilen bu dergilerin daha geniş kitlelere ulaştırılması ihtiyacı da kendisini hissettiriyor. Önümüzdeki aylar dergi tanıtımı ve abone çalışmaları yapmak için iyi bir fırsat. Gazetemize sahip çıkan okuyucularının dergilerimize de hak ettiği desteği vereceğine inanıyoruz.

Ramazan hazırlıkları

Ramazan sayfalarımız için hazırlıklarımız devam ediyor. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de ilgi ile takip edilen sayfalar hazırlamak istiyoruz. Bazı çalışmalar elimize ulaştı. Ramazan sayfası için yazı gönderecek olan değerli okuyucu ve yazarlarımızın gecikmemesini bir defa daha hatırlatıyoruz.

Yeni haftalarda buluşmak temennisiyle.