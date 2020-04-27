"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Zekât ayı

Yeni Asya'dan Size
27 Nisan 2020, Pazartesi 00:01
Camilerin kilitli, Cuma ve teravihlerle toplu iftarların iptal olduğu buruk bir Ramazan’ı idrak ederken, kader noktasında buna sebebiyet veren günah, isyan ve zulümlerin bir an önce sona ermesini ve Rabbimizden affını, mağfiretini ve bu hali üzerimizden kaldırmasını niyaz ediyoruz.

Ramazan deyince gündeme gelen konulardan biri zekât ve fitre. Ve korona musîbetinin, birikip ödenmemiş zekâtların toplu halde elimizden çıkmasına yol açtığını da hatırlayarak, ay sonunu beklemeden konuyla ilgili bazı hususları dikkatlere sunmak istiyoruz.

Üstad diyor ki: “Büyük bir çeşme var; şimdiye kadar suiistimal ile şuristana (çöle) dağılıp bazı aceze ve seeleye (düşkünlere ve dilencilere) neşvünema verdi. Bu çeşmeye güzel bir mecra yapınız; mesai-yi şer’iye ile şu havuza dökünüz, sonra da bostan-ı kemalâtınıza su veriniz. Bu hiç bitmez ve tükenmez bir menbadır.”

Bu ifadeler üzerine gelen sual:

“Nedir o çeşme?”

Cevap: Zekât. (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 272)

Demek ki, Üstad zekâtın rastgele değil, muktezaya uygun olarak en verimli şekilde değerlendirileceği adrese verilmesini istiyor.

Bu adresin neresi olduğunu da yine aynı eserin sonunda detaylı şekilde izah ettiği Medresetüzzehra projesi olarak ifade ediyor ve bu projenin varidatı, yani gelir kaynakları ile ilgili bir soruya verdiği cevapta zekâtı da zikrediyor:

“Zekâttır. Zira biz hem Hanefî, hem Şafiîyiz. Bir zamandan sonra o Medresetüzzehra, İslâmiyete ve insaniyete göstereceği hizmetle, şüphesiz bir kısım zekâtı kendine münhasır edecektir. Bahusus, zekâtın zekâtı da olsa kâfidir.” (age, s. 293)

Bu ifadeler, çokça sorulan “Kurumlara zekât verilir mi?” sualine bizzat Üstadın verdiği bir cevap olarak da okunmalı.

Demek ki, verilir.

Hele Medresetüzzehra gibi bir projeye zekâtların tamamı verilse yine yeridir.

Peki, Medresetüzzehra’dan neyi anlamamız gerekir?

Üstadın hayatının en mühim gayelerinden biri olan bu proje ne yazık ki maddeten tesis edilemedi, ama her yerdeki şubeleriyle manen aktif durumda.

Ve şu aşamada öncelik, manevî Medresetüzzehra’nın ihtiyaçlarını karşılamak olmalı. Zekâtlar buraya akmalı.

Evet, manevî Medresetüzzehra deyince, Nur hizmetinin bütün şubeleri, talebeleri ve neşriyat hizmetleri, bu kapsama girer. 

İçinden geçtiğimiz sıkıntılı süreçte, bilhassa şu dönemde önceliğin münhasıran merkeze verilmesi hususunu meşveretlerimizin takdirine arz ediyoruz.

Merkezin adresi, gazetemizde çıkan duyurularda gösteriliyor.

Allah zekâtlarımızı en isabetli şekilde en uygun adrese ulaştırmaya muvaffak kılsın ve kabul eylesin inşaallah.

***

Gazete kampanyası

Korona kısıtlama ve yasaklarının getirdiği ek zorlukları aşma noktasındaki gayretler bütün mahallerdeki okurlarımızın sahip çıkmasıyla devam ederken, elden gazete dağıtımının herşeye rağmen istikrarlı şekilde sürdüğü illerimiz arasında Ankara’nın da bulunduğunu belirtelim. Sıfır iade için seferber olan Antalya ile, artı gazete talebinde bulunan Antakya’yı da teşekkürlerimizle zikredelim.

Ve e-gazete abone kampanyamızın yoğun ilgiyle devam etmekte olduğunu da ifade edelim.

Okunma Sayısı: 870
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Sosyal hukuk devleti krizde

    Fransa'da ölü sayısında son 5 haftaya göre düşüş yaşandı

    Yemen'den 'özerklik ve darbeye' karşı dünyaya çağrı

    Güney Kore'den Kim Jong-un açıklaması

    "63 milyon 640 bin vatandaş 4 gün evde kaldı"

    İtalya'dan tedbirleri gevşetme kararı

    İtalya'da ölüm sayılarındaki düşüş devam ediyor

    24 saat canlı izlenebilecek

    Son 20 gün içindeki en düşük yeni vaka sayısı

    İnşaallah camilerimize yeniden kavuşuruz

    İşler açılacak

    ABD'de son 24 saatte 1978 ölüm

    Haziran’da normale dönebiliriz

    Kutuplaşmadan kurtulmalıyız

    AYM elini çabuk tutsun

    Fiyat istismarı uyarısı

    Kendimiz ettik kendimiz bulduk

    Kim Jong-un hakkında hangi iddia doğru?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sosyal hukuk devleti krizde
    Süleyman KÖSMENE

    Allah seni darda bırakmayacaktır
    Şükrü BULUT

    23 Nisan kutlamalarıyla üzerleri kapatılan hakikatler...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Padişahı devirip Yıldız’ı yağma ettiler
    Yeni Asya'dan Size

    Zekât ayı
    Risale-i Nur'dan

    Yâ Erhame’r-Râhimîn, ümmete imdat eyle!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yeni Asya’ya karşı olan hazımsızlık
    M. Said ZEKİ

    Bize yalan söylediler - 2
    Yasemin YAŞAR

    Helâli harama dönüştüren israf

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.