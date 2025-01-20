İtalyan seyyah Müslüman oldu

Dünyayı gezmek üzere İtalya’dan yürüyerek yola çıkan seyyah Nicolo Guarrera, mola verdiği Düzce’de imamın misafirperverliğinden etkilenerek Müslüman oldu.

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Dünya turu kapsamında yaklaşık 3 ay önce Türkiye’ye gelen 29 yaşındaki Guarrera, Düzce’den geçtiği sırada hava muhalefeti nedeniyle merkez ilçeye bağlı Kirazlı Köyü Camisi’nin bahçesine sığındı. Cami imamı Hilmi Yılmaz ile karşılaşan Guarrera, caminin bahçesine çadır kurarak dinlenmek istediğini söyledi. Guarrera’nın kıyafetlerinin ve ayakkabılarının ıslak olduğunu gören Yılmaz, cemaatle istişare ederek gezgine cami içerisinde kalabileceğini iletti. Camide 4 gece konaklayan Guarrera, kendisine caminin kapılarını açan ve yiyecek ikram eden imamın misafirperverliğini anlattığı videoyu yüzbinlerce takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı.

Hilmi Yılmaz, misafirperverliğin Türk kültürünün ve İslam dininin önemli manevi değerlerinden biri olduğunu söyledi. Yılmaz, “Gezginin ıslanıp çamurlanan ayakkabılarını temizlemek için şadırvana götürdüm. Ayakkabılarını silerken ayağında terlikle yanıma geldi. Beni öyle görünce çok şaşırdı. ‘Olmaz, yapma.’ dedi. ‘Sen misafirsin, baş tacısın.’ dedim.” diye konuştu.

Kelime-i Şehadet getirdi

Yılmaz, gezgine evden getirdiği yemeği ikram ettiğini belirterek, “Yatsı namazına 15-20 dakika kala Kur’an-ı Kerim okumak için camiye geldim. Ben Kur’an okurken oturduğu yerden kalkıp ikinci safa kadar geldi. Aynı namaz kılar gibi huzurlu şekilde tilaveti dinledi.” dedi. Gezinin misafirperverliğinden etkilendiğini belirtmesi üzerine kendisine İslam’dan bahsettiğini dile getiren Yılmaz, “Bundan da çok etkilendi. Sonrasında isim muhabbeti oldu. Benim ismim Muhammed Hilmi, ‘Seninki ne?’ diye sordum. O da ‘Nicolo.’ dedi. Ben de şakayla karışık, ‘Nicolo olmaz, Muhammed Nicolo olsun.’ dedim. Güldü ve ‘Benimkisi İbrahim Nicolo olsun. Kelimeişehadet getirdik, o da tekrar etti. Bu konuşma sırasında Nicolo, Muhammed yerine İbrahim ismini benimsedi ve kelime-i şehadet getirdi” dedi. İmam Yılmaz, Nicolo’nun düzgün ve doğru şekilde kelime-i şehadet getirdiğini söyledi.

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