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10 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Taylandlı Chaihanit, Müslüman olarak 'Elif' oldu

10 Mayıs 2022, Salı 22:40
Yalova’da yaşayan Tayland vatandaşı kadın, İslamiyet’i seçerek “Elif” adını aldı.

Müslüman olmak istediğini belirterek İl Müftülüğüne başvuran 28 yaşındaki Taylandlı eczacı Panatda Chaihanit için müftülükte ihtida merasimi düzenlendi. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk’ün katıldığı törende “Elif” adını seçen kadın, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

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AA

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