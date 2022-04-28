Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu

Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi gören Ukraynalı Viktor Parkhomenko, düzenlenen ihtida töreniyle kelime-i şehadet getirerek, Müslüman oldu.

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