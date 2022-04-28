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30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu

28 Nisan 2022, Perşembe 23:58
Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi gören Ukraynalı Viktor Parkhomenko, düzenlenen ihtida töreniyle kelime-i şehadet getirerek, Müslüman oldu.

Kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Parkhomenko, kızı Viktoriya Özkan’a Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Parkhomenko’nun yakınları bu isteği İl Müftülüğüne iletti.

İl Müftüsü Bekir Gerek öncülüğünde Eskişehir Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen ihtida merasimde Parkhomenko, kelime-i şehadet getirerek, şahitlerin huzurunda İslamiyet’i kabul edip Müslüman oldu.

Müftü Gerek, “Kadir” adını alan Parkhomenko’ya Kur’an-ı Kerim ve ihtida belgesi takdim etti. Özkan, “Babam hastanede tedavi görürken Müslüman olmak istediğini söyledi. Kadir Gecesi’nde düzenlenen törenle Müslüman oldu.” diye konuştu.

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AA

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  • Nurettin Konaklı

    29.4.2022 05:16:52

    Yüce Rabbim, Bana da insanların İslam'ı seçmesine vesile olacak ameller ihsan eyle.

Risale-i Nur Külliyatı

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