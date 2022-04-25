Ramazan şüphelerini sildi

Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen, Katolik ve Ortodoks kiliselerinde aldığı dini eğitimlerin ardından Fransa’da tanıştığı bir Müslüman aracılığıyla İslam’la müşerref olan Lorenzo Santana, ilk kez rahmet ve bereketinden istifade ettiği Ramazanın heyecanını yaşıyor.

Okunma Sayısı: 88

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.