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25 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Ramazan şüphelerini sildi

25 Nisan 2022, Pazartesi
Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen, Katolik ve Ortodoks kiliselerinde aldığı dini eğitimlerin ardından Fransa’da tanıştığı bir Müslüman aracılığıyla İslam’la müşerref olan Lorenzo Santana, ilk kez rahmet ve bereketinden istifade ettiği Ramazanın heyecanını yaşıyor.

Geçen sene gezmek için gittiği Fransa’da tanıştığı bir Müslüman aracılığıyla 43 yaşında İslamiyet’i seçen Santana, Müslüman olduktan sonra Salman adını aldı. Bu yıl ilk kez heyecanını yaşadığı ramazana günler öncesinden tuttuğu oruçlarla hazırlanan Santana, manevi huzuru bulduğu iftar ve sahuru da camide saf tuttuğu cemaatle yapıyor.

İslam’la ilgili pek çok şeyi okuyarak öğrenmeye çalıştığını ifade eden Santana, bu konuda yavaş yavaş kendisini geliştirdiğini söyledi. Santana, “Ramazandan önce içimde gelgitler yaşıyordum. Bu gelgitler sebebiyle ‘acaba doğru yola mı geçiş yaptım, yoksa yanlışta mıyım?’ diye endişelerim vardı. Fakat Ramazan-ı Şerif içimdeki şüphelerin tamamını silip attı” diye konuştu.

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AA

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