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15 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Baba sarığı kaba, ana yürekten yana!

Durmuş Ali İnci
15 Mayıs 2020, Cuma
Çocuğun hayata gelmesinde baba bir damla suyu dışarı atarken anne onu kendi rahminde saklar, kendi vücuduna aldığı besinleri o yavrusu ile paylaşır.

Allah dünyaya gelişi böyle planlamıştır. Anne hep sahiplenen şefkat ve merhametle en sıcak ve koruyucu rahminde 9 ay o yavrusunu karnında taşıýan her şeyini onunla paylaşandır. 

Doğduğunda ilk kucağına alan annedir. Çocuğun da ağlayarak ilk aradığı şey annesinin süt tulumbacıklarıdır. Annesi ise şefkatle onu bağrına basar. Âciz ve zayıf iken böyle merhamet ile beslenen çocuk biraz iktidar sahibi olunca memelerden rızkı kesilir. O da annesinin eliyle hazm edilmeyen yeni besinlerle beslenmeye başlar. İlk sorusunu annesine sorar, ilk sarıldığı insan annesidir. İlk korktuğu insan yine annesidir. Fakat korkup kaçsa bile dönüp annesinin şefkatli bağrına sarılır. O sarılmada öyle bir mutluluk, sevinç ve rahatlık vardır ki çocuk her zaman bunu yapar. Anne canını dişine takıp evlâdının rahatını ve sağlığını düşünür. Adeta kendi hayatını unutur evlâdı için yaşar. Onun için anne, babadan evvel gelmektedir. 

İnsanların neslinin devamında anne daha etkindir ve toplumun temel değerlerini çocuğa kazandırılmasında ilk muallim annedir. Okul ancak annenin oluşturduğu karakter üzerine çocuğun gelişimine etki eder. Eğer temel yani karakter eğitimi sağlam verilmemişse öğretmenin işi çok zordur. Evlenip yuvadan uçunca annenin bağı yine kesilmez. Böylece ömür tükenir gider. Sonra arkasından rahmet okunmasını bekler. Çok bir şey mi istiyor? Hayır! Yaptığının karşılığını değil, sadece bir hayır duâdır.

Hayat boyu eli nasırlanıp ayağının tabanı paramparça olan bir annenin duâ beklemesi çok mudur? Siz hiç annenizi hatırlıyor musunuz? Onun resimleri hafızanızda duruyor mu? Ona sarıldığınız gün göğsünün sıcaklığını hissettiğinizi hiç hatırlıyor musunuz? Peki madem onu seviyordunuz, ebediyen beraber olmak ister misiniz? Yoksa vaz mı geçtiniz, bir daha yüzünü görmeyeyim mi istiyor sunuz? Eğer öyleyse vay halinize. Madem istersiniz, öyleyse sizi babanızın bir damla suyundan annenizin rahminde yaratan, sonra kazananlara mükâfaten bu Cenneti bahşeden Allah’a kul olup duâ etmek çok mu zor? Yoksa yaptığınızın bedelini az mı görüyorsunuz? Sizin yaptığınız hizmetin bedeli olarak Allah’ın rızasını kazanıp Cennetinde ebediyen kalmak ve mutlu yaşamayı az mı görüyorsunuz? 

İnsan neslinin ilk anası Hazreti Havva Anamızın ve bugüne kadar yaşamış bütün anaların, başta çilekeş ve merhamet dolu anamın ve bütün anaların gününü yürekten tebrik eder ellerinden öperiz. 

Yarabbi şu Ramazan hürmetine, evlâtlarımızı ve gelen neslimizi, geçmiş neslimizi Cennetinde bizimle beraber eyle. İmanla kabre girmek, ebedî saadet’e ermek nasib eyle. Amin!

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