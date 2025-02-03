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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Yazarlarımıza önemli hatırlatmalar

Yeni Asya'dan Size
03 Şubat 2025, Pazartesi
Yeni Asya ailesi olarak, gazetemize makaleleriyle katkıda bulunan bütün yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sizlerin, birçoğu Risale-i Nur’un bir nevi şerh ve izahı mahiyeti taşıyan yazıları bize önemli bir güç katıyor. Bu beraberliğin kıymetini biliyor ve her bir yazarımızın emeğine saygı duyuyoruz. Ancak, yazı gönderimi sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Bu hatırlatmalar hem siz yazarlarımızın işini kolaylaştıracak, hem de yayın akışımızın daha sağlıklı işlemesine katkı sağlayacaktır.

1. Makale Gönderiminde Mail Adresi Kullanımı

Yazarlarımızın makalelerini kendi şahsî mail adresleri üzerinden göndermeleri büyük önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde geçmeyi planladığımız web tabanlı yazı takip sistemi, her yazarımızın kendine özel bir mail adresiyle kayıtlı olmasını gerektiriyor. Bu sistem, yazıların takibini kolaylaştıracak ve işleyişi daha şeffaf hâle getirecektir. Bu yüzden, lütfen makalelerinizi başka kişilerin mail adresleri üzerinden değil, kendi mail adresinizle gönderiniz. Aksi takdirde, yazılarınızın değerlendirilmesi ve yayınlanması sürecinde aksamalar yaşanabilir.

2. Makalelerin Gönderileceği Adres

Makalelerinizi [email protected] adresine göndermeniz gerekiyor. Lütfen makalelerinizi genel yayın yönetmenine, yazı işleri çalışanlarına veya başka kimselere göndermeyiniz. Bu, yazıların takibini zorlaştırmakta ve karmaşaya yol açmaktadır. Belirtilen adrese gönderilen makaleler, daha hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirilecektir.

3. Dosya Gönderim Kuralları

Birden fazla makaleyi aynı dosya içinde göndermekten kaçınmanızı tavsiye ediyoruz. Her makale, ayrı bir dosya olarak gönderilmelidir. Aksi takdirde, sistemimizde aksamalar yaşanabilir ve yazılarınızın değerlendirilmesi gecikebilir. Bu konuda hassasiyet göstermeniz hem sizin, hem de bizim için işleri kolaylaştıracaktır.

4. Atıf Kuralları ve İntihal

Makalelerinizde başka kaynaklardan alıntı yaparken, mutlaka atıf kurallarına uyunuz ve kaynağını belirtiniz. Kaynak gösterilmeden yapılan alıntılar, intihal olarak değerlendirilebilir. Bu durum hem yazarın, hem de gazetemizin itibarını zedeleyebilir. Bu sebeple, lütfen atıf yaptığınız her bilginin kaynağını açıkça belirtiniz. Yazılarınızda mutlaka orijinal bir taraf(tez) bulunmalı, alıntıların-mümkünse-makalenin yüzde 25’ini geçmemesine dikkat etmelisiniz. 

5. Yazı Tekrarı

Daha önceki tarihlerde, gazetemiz ya da farklı mecralarda (başka bir gazete, dergi, digital platformlar, vs.) yayınlanan yazıları ya aynen, ya da kısmen değiştirerek göndermek okuyucuya saygısızlık barındırmaktadır. Çok da etik olmayan bu hususa da dikkat edilmesini önemle rica ederiz.

Ancak, ilgili yazınıza tarih ve yayın atfı yaparak, ya da link vererek hatırlatmada bulunabilirsiniz. 

6. Yapay Zekâ Kullanımı ve Üslup

Yapay zekâ araçları, yazı yazma sürecinde sizlere yardımcı olabilir. Ancak, makalelerinize kendi renginizi ve üslubunuzu katmanız çok önemlidir. Yapay zekâ, bir araç olarak kullanılabilir, ama yazının özü ve ruhu yazarın kendi düşüncelerini yansıtmalıdır. Bu, okuyucularımızla kurduğunuz bağı güçlendirecek ve yazılarınızın daha samimi olmasını sağlayacaktır.

7. Risale-i Nur’dan İktibaslar

Risale-i Nur’dan yapılan alıntıların orijinal kaynaklara dayanması büyük önem taşıyor. Aksi takdirde sizin aslına uygun olmayan referansınız, başka kişiler üzerinden dağıtılmaya başlanıyor. Bu konuda aşağıdaki kaynaklardan yararlanabilirsiniz:

- Risale-i Nur Enstitüsü:

https://kulliyat.risaleinurenstitusu.org

- Yeni Asya Neşriyat:

https://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/mobile/

Bu kaynaklar, Risale-i Nur’un orijinal metinlerine ulaşmanızı sağlayacak ve yazılarınızın doğruluğunu garanti altına alacaktır.

Birlikte Daha Güçlüyüz

Yeni Asya ailesi olarak, siz değerli yazarlarımızın katkılarıyla büyüyor ve gelişiyoruz. Yukarıda belirtilen kurallara dikkat etmeniz hem sizin, hem de gazetemiz için büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Amacımız, daha düzenli, şeffaf ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak ve okuyucularımıza en kaliteli muhtevayı sunmaktır.

Tüm yazarlarımıza tekrar teşekkür ediyor, yeni çalışmalarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Hayırlı ve bereketli haftalar diliyoruz

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