Uganda’da Risale-i Nurlar tanıtıldı - Din ve fen ilimleri bir arada okutuluyor

UGANDALI MÜSLÜMANLAR, ASRIMIZIN EN MÜHİM MESELESİ OLAN İMAN İHTİYACINIKARŞILAYACAK MESAJLARI RİSALE-İ NUR ESERLERİNDE BULDUKLARINI BELİRTİYORLAR.

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Yeni Asya Vakfı YUHİB adına konuşan Talha Karadağ Uganda’daki Risale-i Nur hizmetleri hakkında bilgi verdi. Karadağ, Türkiye ve Avrupa’dan birçok STK ve kuruluşların Uganda’daki Müslümanlar için yardım faaliyetleri düzenlediklerini ifade etti.

“EN TEMEL İHTİYACIMIZ İMAN DERSLERİ”

Gazetemize konuşan Talha Karadağ şöyle dedi:

“Maddî ihtiyaçlardan ziyade Uganda’nın en önemli ihtiyacı iman derslerdir.Uganda’nın yaklaşık %85’i Hıristiyan % 13’ü ise Müslüman olarak biliniyor. Bunun dışında farklı dinlere mensup olanlar da var. Buradaki Müslümanların en büyük sıkıntılarından birinin diğer dinlerin etkisi altında bırakılmaya zorlanması. Ugandalı Müslümanlar, asrımızın bu en mühim meselesi olan iman ihtiyacını çözümleyecek çareyi çok kıymetli Risale-i Nur eserlerinde bulduklarını belirtiyorlar.

DİN VE FEN İLİMLERİ BİR ARADA OKUTULUYOR

“Bu eksikliği ancak Risale-i Nur ile tamamlayacaklarının şuurunda olan kahraman ve bahtiyar Müslümanlar el birliği ile din ve fen ilimlerinin bir arada okutulduğu, Bediüzzaman Said Nursî’nin eğitim projesi olan “Medresetüzzehra” okullarını faaliyete geçirmişler. Gangu İslâmî Okulu da bunlardan biri. Gangu ile birlikte bu tip 6 İslâmî okul var. YUHİB olarak,, onlarla sürekli etkileşim içindeyiz, bunlardan 4’ünde Risale-i Nur dağıtıldı diğer 2 okula da yakın zamanda dağıtacağız inşallah.”

“BU HİZMET HALKA HALKA YAYILACAK”

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin eserlerini tanıtma gayreti içinde olan bu okullarda İngilizce ve Arapça eğitim veren öğretmenler görev yapıyor. Yeni Asya Vakfı YUHİB temsilcisi Talha Karadağ şöyle diyor: “En temel problemimiz olan iman hizmeti için Gangu ve diğer İslâmî okullarımız çok önemli. Gelişimin önce lisân-ı hâl sonra eğitim ile gerçekleşeceğine inandığımız için bu kıymetli eserleri önce okul müdürümüze, sonra da değerli öğretmenlerimize takdim etmek istedik. Bu eserleri okuyan öğretmenler daha donanımlı hâle gelecek ve okudukları iman ilmi hayatlarına sirayet edecek. Daha sonra da burada bulunan öğrencilerimize etki edecektir. Öyle inanıyoruz ki bu hizmet sadece öğretmen ve öğrencilerle sınırlı kalmayıp halka halka genişleyecektir. Burada bulunan personel ağabey ve ablalarımıza, onlardan da taşarak öğrencilerimizin ailelerine ve arkadaşlarına, oradan da onların yakınlarına ulaşıp neşvünemâ bulacaktır. Böylece Rabbimizin izni ve inayeti ile büyük bir hizmetin temeli oluşacaktır.

Rabbimizden niyazımız Yeni Asya vakfı YUHİB olarak bu hizmetlerin geçici değil daimî olması ve kök salmasıdır. İnşallah şu anda burada bulunan değerli müdürümüz ve öğretmenlerimizle beraber siz kıymetli ağabey, abla ve kardeşlerimizi de dualarımıza katarak hissedar edeceğiz. Rabbimiz atılan bu hizmet tohumuyla öncelikle gönüllere dokunabilmeyi sonrasında ise neşvünema bulup çınar olabilmeyi nasip eylesin. Yeni Asya Vakfı YUHİB olarak Afrika Uganda’dan sizlere teşekkür ediyoruz.”

Mehtap Yıldırım Yükselten - İSTANBUL

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9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.

Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak

Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti

Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı

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Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade

Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek

İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi

23 Mart 2021 Yeni Asya 1. Sayfa

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor

Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi

Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”

Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?

Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var

Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin

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23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA