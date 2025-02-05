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5 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Müslüman oldu

05 Şubat 2025, Çarşamba 01:03
Ukraynalı Iryna Kovalchuk ile Endonezyalı Nı Putu Lestari Yalçın, İslamiyet’i seçti.

İtalyan Martina Tafuro Müslüman olarak “Eda” ismini aldı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan Ukraynalı Iryna Kovalchuk, Müslüman olmak istediğini belirterek Geyve Müftülüğüne başvurdu. Müftülükte gerçekleştirilen ihtida töreninde, Merkez Sinanbey Camisi imam hatibi Enes Deniz, Kur’ân-ı Kerîm okudu, İlçe Müftüsü Mülayim Bayındır, İslam’ın temel esasları hakkında bilgi verdi.

Ardından kelimeişehadet getirerek Müslüman olan ve “Emine” ismini alan Kovalchuk’a ve Müslüman olan ve “Hira Nur” ismini alan Endonezyalı kadına Bayındır tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından mealli Kur’ân-ı Kerîm hediye edilerek ihtida belgesi takdim edildi.

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9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.

Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak

Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti

Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı

Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha

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Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli  Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek

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Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor

Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi

Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

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23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA

AA

Etiketler: ihtida, islam, doğru islamiyet, tefekkür, bediüzzaman, said nursi, risale-i nur
Okunma Sayısı: 306
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