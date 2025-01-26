Amerikalı modacı Lısa Vogl, İslâm’a giden serüvenini şöyle anlatıyor: Sorularımın cevaplarını Kur'an'da buldum

“Kur’ân’da bahsedilen hakikatler zihnimde ve kalbimde yankı buldu ve sonunda bu hayat ve ahiret hakkında aradığım tüm cevapları buldum. ” - “Beni İslâm’a götüren şey, akıl yürütme, derin düşünme, eleştirel yaklaşma gibi süreçlerle birlikte yaşadığım tecrübelerin ve karşılaştığım tevafukların bir sonucuydu.”

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2011 yılında Müslüman olan Amerikalı Lisa Vogl, “Kur’ân’da bahsedilen hakikatler zihnimde ve kalbimde yankı buldu ve sonunda bu hayat ve ahiret hakkında aradığım tüm cevapları buldum. Kelime-i şehadet getirdim ve Müslüman oldum. Allah’ın beni İslâm’a eriştirmesinden dolayı çok mutluyum ve hamd ediyorum” dedi.

2011 yılında Müslüman olan Amerikalı Lisa Vogl, dört yıl sonra İslâmî bir moda şirketi olan Verona Collection’ı kurdu. Lisa, işteki ve hayattaki başarısını İslâmî değerlerine borçlu olduğunu söylüyor. Şirketi 2016 yılında Florida, Orlando’daki Fashion Square Mall’da ana akım bir alışveriş merkezinde açılmış. Burada ilk İslâmî moda mağazalarından birini açan Lisa Vogl, İslâm’a yolculuğu kendi sözleriyle şöyle anlatıyor:

AİLEM MUHAFAZAKÂR HIRİSTİYANDI

Babam bir Katolik ve annem ise çok muhafazakâr bir HIristiyan Baptist olarak yetiştirilmesine rağmen, büyürken bana dinî bir dayatmada bulunmadılar. Dinî yönlendirme eksikliğine rağmen, fıtrî yapım beni Allah’a daha da yakınlaştırmaya başladı. Küçük yaştan itibaren kendi başıma Hıristiyanlığa çok bağlandım. Kimse beni zorlamadı. Bu yüzden, yaklaşık 14 yaşındayken, annem ve babam ve kardeşlerim olmadan büyükannemle düzenli olarak kiliseye gitmeye başladım. Ayrıca haftalık İncil çalışma gruplarına, Young Life’a (gençlere Hristiyanlığı öğretmeyi hedefleyen bir organizasyon) katıldım ve yaz aylarında kilise kamplarına gittim. Müslüman olmak, büyüyen manevî farkındalığımın normal bir sonucu gibi görünüyordu. Sonunda beni İslâm’a götüren şey, akıl yürütme, derin düşünme, eleştirel yaklaşma gibi süreçlerle birlikte yaşadığım tecrübelerin ve karşılaştığım tevafukların bir sonucuydu.

İSLÂMİYET İLE FAS’TA TANIŞTIM

Fas’ın Tanca şehrinde yaşamak ve çalışmak benim için büyük bir lütuftu. Orada The American Language Center’da İngilizce öğretmenliği yaptım. Hayatımın en şaşırtıcı ve mütevazı deneyimi olan Fas’taki üç aylık kalışım sırasında İslâm’la ilk kez tanıştım. Bu Fas macerası daha çok kültürel bir deneyim olsa da sonunda İslâm dinine karşı bir takdir duygusu oluştu ruhumda... Fas’ta kültürel bir normu takip etmek ve yerli halkla kaynaşmak için her gün başörtüsü takmama rağmen itiraf etmeliyim ki üç ay boyunca Müslüman bir ülkede yaşamama rağmen İslâm veya başörtüsünün gerçek anlamı hakkında hiçbir fikrim yoktu.

Fas’ta yaşadıktan sonra fotoğrafçı olma hayalimi gerçekleştirmek için Florida’ya taşındım. Fotoğrafçılık okulunda, Orlando’daki bir camide evsizlere yemek verirken Nadine (şimdi iş ortağım) adında Müslüman bir kadınla tanıştım. İlk görüşmemizden kısa bir süre sonra, bir videografi dersi için seçtiğim bir belgesel projesine atandım. Fas’ta başörtüsü takma deneyimim sebebiyle, başörtüsünün ardındaki anlam hakkında Nadine ile görüşmeye karar verdim. Nadine’in başörtüsünü algılama şekli ve inancını ifade etme biçimi beni derinden etkiledi. Bana konuşmaya başladığında, gözlerimi gerçekten açtı.

KALBİMİ İSLÂM’A AÇTIM

İncil okuduğumda her zaman zihnimde birçok soru işareti beliriyordu ve bu soruların cevaplarını bulamıyordum, bu yüzden Nadine ile yaptığım görüşme beni İslâm’ı daha derinlemesine araştırmaya teşvik etti. İslâm hakkında bilgi edinmekten kendimi alamıyordum. Âlimlerle görüştüm, YouTube videoları izledim ve Kur’ân’ı daha fazla okudum.

Kur’ân’da bahsedilen hakikatler zihnimde ve kalbimde yankı buldu ve sonunda bu hayat ve ahiret hakkında aradığım tüm cevapları buldum. Çok geçmeden İslâm kalbimi ele geçirdi ve başörtüsü hakkındaki o olağanüstü sohbetten yaklaşık dokuz ay sonra, 29 Temmuz 2011’de Ramazan’dan önceki Cuma günü kelime-i şehadet getirdim ve Müslüman oldum. Allah’ın beni İslâm’a eriştirmesinden dolayı çok mutluyum ve hamd ediyorum.

TERCÜME - ERHAN AKKAYA

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9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.

Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak

Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti

Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı

Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha

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Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade

Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek

İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi

23 Mart 2021 Yeni Asya 1. Sayfa

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor

Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi

Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”

Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?

Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var

Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin

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23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA