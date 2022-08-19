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20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

85 yaşında Müslüman oldu, "Emin" oldu

19 Ağustos 2022, Cuma 22:59
Elazığ'a tatil için gelen Fransız vatandaşı 85 yaşındaki Emile Zehnder, arkadaşlarından etkilenerek Müslüman oldu ve ismini "Emin" olarak değiştirdi.

Zehnder, tatil yapmak amacıyla geldiği Elazığ’da arkadaşlarından etkilenerek İslam dinini araştırmaya başladı. Daha sonra Müslüman olmaya karar veren Zehnder, İl Müftülüğüne başvurdu. Zehnder için Müftülükte ihtida töreni yapıldı.

Törende, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren İl Müftü Vekili Özer Cömert, Müslüman olma kararı alan Zehnder’i tebrik etti. Zehnder, şahitler huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman olarak “Emin” ismini aldı. Müftü Vekili Cömert, Emin’e “ihtida belgesi”, Kur’an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.

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AA

Etiketler: ihtida, doğru islamiyet
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