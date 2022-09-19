Güney Afrika’da, ‘İslam’ konuşuldu

Güney Afrika’da düzenlenen çeşitli panellerde, İslam’ın Güney Afrika’da yayılması, Müslüman topluluklardaki kimlik sorunu, İslami eğitim ve entelektüel gelişim gibi konular ele alındı.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Güney Afrikalı Müslüman sivil toplum kuruluşu Awqaf SA ve Western Cape Üniversitesi (UWC) iş birliğinde düzenlenen “3. Uluslararası Güney Afrika’da İslam Medeniyeti Kongresi” sona erdi.

İlki 2006’da Johannesburg’da, ikincisi ise 2016’da Durban’da düzenlenmiş olan kongrenin üçüncüsü, “Osmanlı alimi Ebubekir Efendi ve Güney Afrikalı ırkçılık karşıtı Müslüman lider Abdullah Harun” temasıyla 16-18 Eylül tarihlerinde Güney Afrika’nın Cape Town kentindeki Islamia Hall’da gerçekleştirildi.

Üç gün boyunca düzenlenen çeşitli panellerde, İslam’ın Güney Afrika’da yayılması, Müslüman topluluklardaki kimlik sorunu, İslami eğitim ve entelektüel gelişim, İslami finans kurumlarının kurulması, Müslüman medya, dini liderlik, dil, sanat, mimari, toplum-devlet ilişkileri ve Müslüman STK’ler gibi konular ele alındı.

Kongrenin ikinci gününde 19. yüzyılda Osmanlı Devleti tarafından dini rehberlik vazifesiyle Güney Afrika’da görevlendirilen İslam alimi Ebubekir Efendi ile Güney Afrikalı ırkçılık karşıtı Müslüman lider İmam Abdullah Harun’un hayatlarını ele alan özel paneller düzenlendi. Güney Afrikalı Müslümanlar tarafından büyük ilgi gösterilen etkinlik kapsamında ayrıca yerel hattatların ve sanatçıların eserlerine yer verilen resim sergisi düzenlendi.

Güney Afrikalı gazetecinin kaleminden Ebubekir Efendi

Kongre kapsamında Ebubekir Efendi hakkında yazdığı “Ümit Burnu’ndaki Hilal: Ebu Bekir Efendi’nin Gerçek Hikayesi” isimli kitabın tanıtımını yapan Güney Afrikalı gazeteci ve yazar Morton, yaptığı açıklamada, “Bu kitap, 140 yılı aşkın süredir onun hakkında hakim olan önyargılı anlatıyı düzeltiyor” dedi. Ebubekir Efendi’nin burada bazı din görevlilerince tehdit olarak algılanıp, sürekli saldırılara maruz kalmasına rağmen İslami gelenekleri canlandırarak toplumu eğitmeyi başardığına dikkati çeken Morton, “Ümit Burnu’ndaki Hilal: Ebu Bekir Efendi’nin Gerçek Hikayesi” isimli kitabının, Ebubekir Efendi’nin bu mücadelesine ışık tuttuğunu aktardı.

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