İslam ile aradığım doğruyu buldum: Müslüman olan İngilizler Konya'da duygu dolu anlar yaşadı

Müslüman olan İngiliz Philip Collins, İslamı tercih sebebini anlattı: “Müslüman birkaç kişiyle tanıştım. Bana Kur’an-ı Kerim verdiler, okudum ve ikna oldum. Hemen şehadet getirdim ve elhamdülillah Müslüman oldum. İslam ile aradığım doğruyu buldum.”

Diyanet İşleri Başkanlığının koordinesiyle Türkiye’ye gelen 10 İngiliz Müslüman, Konya’da gördükleri misafirperverlikten çok etkilendiklerini söyledi. İngiltere’de yaşayan ve İslam’ı seçen 10 kişi, Diyanet İşler Başkanlığının koordinesinde yürütülen “Experience Islam in Konya” projesine başvurdu. Yapılan mülakat ve seçmelerde Türkiye’ye gelmeye hak kazananlar, Konya’da Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle ağırlandı.

Eğitim ve gezi programı içeren projede, aralarında eczacı, psikoterapist ve öğretmen gibi çeşitli meslek gruplarındaki İngilizler, bir İslam ülkesinde gündelik hayatı görme imkanı buldu. Kentteki tarihi ve dini merkezleri gezen ve İslam sanatlarını inceleme fırsatı bulan İngilizler, yeni girdikleri dinin esaslarını da alanında uzman akademisyenlerden öğrendi.

“Müslüman olan kardeşlerimizi davet ediyoruz”

Konya Müftüsü Ali Öge, kente gelen yabancıların şehri ve kültürünü tanıtmak için program düzenlediklerini söyledi. Proje kapsamında yeni Müslüman olan yabancı konuklara 8 günlük program düzenlendiğini anlatan Öge, şunları kaydetti: “10’arlı grupla ABD ve Avrupa’da yeni Müslüman olan kardeşlerimizi davet ediyoruz. Burada bir hafta kalıyorlar. Buradaki tarihi ve dini yerleri ziyaret ediyorlar. İngiltere’den gelen kardeşlerimize İslam sanatı, tarihi ve medeniyeti ile hadis, tefsir ve Kur’an-ı Kerim alanlarında uzman hocalarımız ders veriyor. Çok güzel, heyecan dolu ve verimli bir program. Misafirlerin de çok memnun olduğunu görüyorum.”

Hayatımda bir şeyin yokluğunu hep hissettim

İngiltere’nin Nottingham kentinde yaşayan Philip Collins (50), Müslüman olmayı tercih etmesiyle hayatında birçok şeyin değiştiğini dile getirdi. Emlak şirketinde yönetici olarak çalışan Collins, şöyle konuştu: “Her şeye sahip olduğum halde hayatımda bir şeyin yokluğunu hep hissettim. Mutsuz hissediyordum. Nottingham’da Müslüman birkaç kişiyle tanıştım. Güzel bir iletişimim oldu ve onların dinini merak ettim. Bana Kur’an-ı Kerim verdiler, okudum. Şüpheci biriyim ama Kur’an-ı okudum ve ikna oldum. Hemen şehadet getirdim ve elhamdülillah Müslüman oldum. İslam ile aradığım doğruyu buldum. Çok daha iyi insan olma yolunda büyük değişiklik oldu. Yaklaşık 18 ay önce İslam’ı kabul ettim.”

“İslam ümmetiyle tanışma anlamında çok mutluyum”

İngilizce öğretmeni Louısa İsabelle Fenton (40) da yakın çevresinde Müslüman arkadaşları olduğunu, İslam’a uzun süredir merak duyduğunu kaydetti. Çevresindeki Müslümanların nezaketi ve saygısının kendisini etkilediğine işaret eden Fenton, “İslam felsefesi ve inancına dair araştırmalarım oldu. Bundan etkilendim ve yaklaşık 2 yıl önce Müslüman oldum. Ailem de mutlu oldu, negatif tepkileri olmadı. Bu programa başvurduğumuz için şanslıyız. İslam ümmetiyle tanışma anlamında çok mutluyum. Buradaki ilgiden ve misafirperverlikten dolayı gözlerim yaşarıyor.” ifadesini kullandı.

Manevi huzura kavuştum

Psikoterapist Tımothy Masters (41) ise üç ay önce İslamiyet’i seçtiğini söyledi. Masters, manevi huzura kavuştuğunu vurgulayarak, “Mahalle camisinde Müslüman oldum. Yatsı namazıydı, imam Müslüman olacağımı söyleyince şaşırdı. Şehadet getirdikten sonra çevredeki Müslümanlar beni kucakladılar, sarıldılar, tebrik ettiler. Böyle bir şeyi hiç tahmin etmiyordum. Yoğun, duygusal anlar yaşadım. Çok mutlu oldum.” dedi.

***

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

İhtida öykülerini okumak için tıklayınız:

Güney Afrika’da, ‘İslam’ konuşuldu

Eşinden etkilendi Müslüman oldu

85 yaşında Müslüman oldu, "Emin" oldu

İngiliz turist Müslüman olarak ''Muhammed'' ismini aldı

Bir ihtida hikâyesi

Taylandlı Chaihanit, Müslüman olarak 'Elif' oldu

Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu

Ramazan şüphelerini sildi

Arsenallı futbolcu, Müslüman oldu

150 kişinin Müslüman olmasına vesile oldu: 'Huzur arıyordum, Müslüman olmaya karar verdim'

Seedorf Müslüman oldu: 'İslam ailesine katılmamı kutlayan herkese teşekkür ederim'

Samimiyetten etkilendi, İslâmiyet’i seçti

Tayland vatandaşı Phoemphıphat, Müslüman olarak 'Esma' ismini aldı

Güzel haberler gelsin

Sorularımın cevaplarını Risale-i Nur'da buldum

Yeni yıla Müslüman olarak girdi

İngiliz genç de İslam'ı tercih etti

Peygamberimizden (asm) etkilenerek Müslüman oldu

''İnançsızlar şehri''nde camiye yoğun ilgi

Kanada’daki 'açık cami etkinliği' büyük ilgi gördü: "Oğlum birkaç yıl önce Müslüman oldu''

ABD'li Katolik Papazın Mevlana vesilesiyle dikkat çeken hidayet yolculuğu: 'Saatlerce ağladım'

Risale-i Nur’la stresi yendim

Kadir Gecesinde şehadet getirdim

Allah'ın lütfuyla İslam'ı kabul ettim

Haitili 3 öğrenci Müslüman oldu

Müslüman olan Şeyma (Roksana): Başörtüsü, mutluluktan kuş gibi hafif hissettirdi

İngiliz Rosalie 'İslam'la tanışmasını anlattı: 'Camiye girince bana bağırırlar diye korkuyordum'

Örnek bir ihtida yolculuğu: İslam'ı seven ve Peygamberimizi örnek alan çocuklar yetiştirmek istiyoruz

İslam'ı araştıran anne ve oğlu Müslüman oldu: "Ezan sesi kalbimi eritti"

Newton Müslüman oldu: İslam'da her sualin cevabı var

Amerika’da bir aile Müslüman oldu

Ayşe Romano'yu en çok etkileyen Ayet-i Kerimeler: "Beni kalbimden vurdular"

Kolombiya'dan müjdeli haberler

Silvia Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı

Önce kendisi, sonra çevresi Müslüman oldu

Dinleri araştırdı ve Müslüman oldu

Şampiyon dövüşçü Müslüman oldu

Önce kendisi, sonra çevresi Müslüman oldu

Filipinli Marlyn: Rahatım, çünkü Müslümanım

Müslüman papazın vasiyetnamesi

Sığınmacı gence sahip çıkan Papaz, Müslüman oldu

Almanya'da terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman Müslüman oldu

Della Miles: İslam'ı tanıtmayı hedefliyorum

Risale-i Nur’u tanıdı Müslüman oldu

Risale-i Nur ikna eder

Risalelerdeki tevhid hakikati kalbime dokundu

Müslüman olan Della Miles: Son derece huzurluyum

İslâmla şereflenen bir hayat... İhlas suresini okudu, Müslüman oldu

Ünlü sanatçı Müslüman oldu

Neden İslâm’ı seçiyorlar?

Amerikalı felsefeci Prof. Dr. Clark: Müslümanları daha yakından tanıdıkça İslamofobi'den uzaklaştım

Joram van Klaveren İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu

“Rus da dinsiz kalamaz” müjdesi tahakkuk etmeye devam ediyor

Avrupa gençleri İslâmiyete dönüyor

İslâm’ı seçen Ortodoks Papaz: Tereddütlerim sona erdi

Müslüman olan Norveçli sayısı artıyor: 'Okuyarak, araştırarak İslam'ı seçiyorlar'