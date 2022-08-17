İngiliz turist Müslüman olarak ''Muhammed'' ismini aldı

Antalya’nın Kaş ilçesine tatile gelen İngiliz turist Giorgio Minomini, kendisini eşlik eden rehberden etkilenerek Müslüman oldu ve ismini “Muhammed” olarak değiştirdi.

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