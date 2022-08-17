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17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İngiliz turist Müslüman olarak ''Muhammed'' ismini aldı

17 Ağustos 2022, Çarşamba 20:17
Antalya’nın Kaş ilçesine tatile gelen İngiliz turist Giorgio Minomini, kendisini eşlik eden rehberden etkilenerek Müslüman oldu ve ismini “Muhammed” olarak değiştirdi.

İngiltere’den gelen Minomini, rehber eşliğinde ilçede gezintiye çıktı. İlçenin değerlerini inceleyen İngiliz turist rehberin namaz kıldığını gördü. Rehberden namaz hakkında bilgi alan Minomini, Müslümanlığı araştırmaya başladı. Daha sonra Müslüman olmaya karar veren Minomini, İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Minomini için Kalkan Mustafa Özgen Camisi’nde ihtida töreni düzenlendi. Din görevlileri Yalçın Oran ve Özcan Doğan’ın eşliğinde Kelime-i Şehadet getiren Minomini, Müslüman olarak “Muhammed” ismini aldı.

Minomini’ye İslam’ın şartları anlatıldı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

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Bir ihtida hikâyesi

 

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AA

 

AA

Etiketler: ihtida
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