Kelime-i Şehadeti kendine doğum günü hediyesi olarak seçti

Amerika’da yaşayan ve Ocak 2022 sonunda Müslüman olan 23 yaşındaki Isabella Bayona, “İslâm beni motive etti yeniden bana yaşama gücü verdi, amaçlarıma başarıya ulaşmamı sağladı. Annem ve babam benimle iftihar etti” dedi.

Gevrİye Shamsidden - Texas / Amerika

Üç ayların manevî havasına girdiğimiz bu mübarek günlerde, Isabella da geçmiş günahlarından şahadet getirerek temizlenmiş olarak yeni ve temiz bir hayata başladı.

İsabella 22 yaşında Colombia asıllı. Amerika’ya 5 yıl önce annesiyle birlikte üniversiteye gitmek için gelmiş.

26 Ocakta 22 yaşına giren İsabella, 28 Ocakta 22. doğum gününden iki gün sonra Cuma namazından sonra şahadet getirerek Müslüman olmaya karar verdi ve şahadet getirmeyi kendisine doğum günü hediyesi olarak seçti.

Üniversitede İslâm kültürü dersini de veren İmam Zafer Anjumun aynı zamanda öğrencisi de olan Isabella imamın arkasından Kelime-i Şahadeti tekrar ederek şahadet getirdi. Kendisi Irvine Texas’ta oturan Isabella, Colony’de küçük bir mescidde imamlık yapan hocasının yanında onunla şahadet getirmeyi tercih etti.

İslam bana yeniden ümit verdi

Isabella’ya imam Anjum İslâma girmesine sebep en çekici şeyin ne olduğunu sordu. O da “İslâm bana yeniden ümit verdi yaşama gücü verdi ve kendi irademle Allah’a inanma tercihini” en önemli sebepler olarak nitelendirdi.

İmam Anjum, Allah bir kuluna iyilik irade ettiğinde onun kalbini İslâma açar dedi ve Isabella’nın bunun en iyi bir örneği olduğunu söyledi.

Ailesi katolik olan ve kendisi de daha önce Katolik olan Isabella’ya biz de kendi sorularımızı sorduk.

İslâm'ı seçmenize sebep neydi?

Ben daha önceleri kiliseye gidiyordum, ama nedense bir türlü istediğim iç huzuru bulamıyordum. Acaba bende mi bir eksiklik var, ben mi nasıl duâ edildiğini bilmiyorum diye kendimi sorgulamaya başladım. Bundan sonra dinlere olan ilgim daha da arttı ve araştırmaya başladım. İlk önce kendi dinim olan Hırıstiyanlığı derinden inceledim, ama aradığımı bulamadım, yine de dinlere olan ilgim devam etti. Üniversitede İslâm kültürü dersi verildiğini duydum ve hemen gidip kaydımı yaptırdım.

Ondan sonrada kendimce de araştırdım. Akla ve mantığa en uygun dinin bu olduğuna bütün kalbimle inanmaya başladım. Ama bunu nasıl yapacaktım. Bir yandan ailem bir yandan arkadaş çevrem bir yandan içinde bulunduğum toplumun medyanın etkisiye İslâma ve Müslümanlara bakış açıları beni ciddî endişelendiriyordu.

ÖNCE ANNESİNE ANLATTI

Sonunda anneme yavaş yavaş durumu açmaya başladım. O da aynı endişeleri dile getirerek dışlanacağımı horlanacağımı ve belki de saldırıya bile uğrayabileceğimi söyleyerek benim bu kararıma çok da sevinmedi. Ama bendeki Allah’a en güzel şekilde inanma meşalesi bir kere tutuşmuştu, her şeye rağmen korkularımı ve endişelerimi yenmeliydim. Yavaş yavaş arkadaşlarıma durumu anlatmaya başladım. Beni kınayıp horlayacağını sandığım arkadaşlarım son derece anlayışlı ve hoş görülü bir şekilde karşıladılar. Buna hem çok şaşırdım hem de çok sevindim. Arkadaşlarım “ama çok fedakârlıklar yapmak zorunda kalacaksın” dediler. Yani partilere gidemiyeceksin şimdiye kadar yapmaya alışık olduğun şeylerin çoğunu yapamayacaksın” dediler. “Onlar zaten beni mutlu etmiyor ki onları bir fedakârlık olarak göreyim” dedim. Yavaş yavaş namaz kılmayı öğrenmeye başladım. Şahadetten iki ay önce kendi kendime namaz kılmaya başladım. Artık korkularımı yenmeliydim. Annem memleketimize gezmeye gitti. Babam ve üvey kızkardeşim geldiler. Babama durumu açmaya karar verdim. Düşündüğümün tam tersine babam son derece anlayışla karşıladı ve eğer bu seni mutlu ediyorsa ben de seni destekliyorum dedi ve beni çok mutlu etti. Annemle babam ayrılar, iki üvey kız kardeşim var yani babam halamın benimle aynı yaşlarda olan bir kızını annemle evliyken evlâd edinmişti, benim başka öz kardeşim yok, sonra annemle ayrıldıktan sonra başka bir hanımla evlendi ve babam onun kızını da evlât edindi ve şimdi benim iki üvey kız kardeşim var, ama biz birbirimizi gerçek kardeş gibi severiz.

Babama onların nasıl tepki göstereceklerini bilmiyorum dedim. O da, “bu biraz da sana bağlı dedi, eğer sen onları dışlamazsan sanırım onlar da senin tercihini anlayışla karşılayacaktır” dedi.

Şimdi bir tek annem resmen şahadet getirdiğimi bilmiyor. Onun eve dönüşünü bekliyeceğim ve onunla yüz yüze konuşmamın çok daha uygun olacağını düşünüyorum.

Tamamen Allah’ın sevgisine yöneldim

İslâmî araştırmalarım döneminde çok stresli bir dönem yaşıyordum. Hayatımı sürdürmek için hiç bir motivem yoktu. Hayatımın bu özel bölümünü belki başka genç kardeşlerimizde faydası olur diye söylüyorum. Bana kötü muamele eden bir Müslüman gençle bir arkadaşlık ilşkisi içerisindeydim ve bu beni çok kötü etkiledi.

Nerdeyse yaşama gücümü yitirdim. O kişiden uzaklaşıp tamamen Allah’ın sevgisine yöneldim, kalbimdeki boşluğu Allah’ın sevgisiyle doldurmaya çalıştım, artık ne o kişinin sevgisine ne de kendisine ihtiyacım vardı, ben artık onun çok daha ötesinde en sevilmeye lâyık Allah’ın sevgisini bulmuş ondan başkasına ihtiyaç hissetmiyordum elhamdülillah.

Bunu size açmamın sebebi o Müslüman kişiyle kötü tecrübe aslında beni daha çok İslâmı araştırmaya ve bu konuda kendimi daha çok bilgilendirmeye, kendi gayretim gereğince Allah’ı bulmaya yöneltti. İnsanların çoğu böyle bir tecrübenin beni İslâmdan uzaklaştıracağını düşünürken tam tersine bu beni Allah’ı bulmaya ve hayatıma yön vermeye itici bir sebep oldu.

İslâm beni motive etti yeniden bana yaşama gücü verdi, amaçlarıma başarıya ulaşmamı sağladı, annem ve babam benimle iftihar etti.

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