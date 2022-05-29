Hollanda'da 'Açık Cami Günü' etkinliği ilgi görüyor: 'Burası çok güzel bir yer'

IGMG Güney Hollanda Bölgesine bağlı Schiedam Yıldız İslam Merkezinin (SYİM) düzenlediği Açık Cami Günü etkinliğinde, bir grup Hollandalı camiyi ziyaret etti.
'Buyurun, ben Müslüman'ım'
Caminin (Schiedam Yıldız İslam Merkezi) Başkanı Zekeriya Budak ve Gençlik Teşkilatı yöneticileri, camiyi ziyaret edenlere İslam ve Müslümanlar hakkında bilgi verdi.
Katılımcılardan Rob Yperlaan, yaptığı açıklamada, ilk kez bir camiyi ziyaret ettiğini belirterek "Camide neler olup bittiğini çok merak ediyordum onun için geldim. Gelmeden önce kafamda farklı bir tablo vardı ama burası çok güzel bir yer." dedi.
Merel van der Vaart da daha önce farklı camileri ziyaret ettiğini ve SYİM'e ilk defa geldiğini ve çok hoş karşılandıklarını ifade ederek "İslam hakkında daha çok bilgi edinmek ve camiyi görmek için geldim. Bugün İslam hakkında daha fazla bilgi edindim. Genelde insanlar İslam hakkında çok fazla bilmiyorlar. Okullarda bu yeterince öğretilmiyor. Bu nedenle camide neler olup bittiğini bilmiyorlar. Fakat daha fazla İslam hakkında bilgi edinince camiye gelmek daha kolay ve güvenli oluyor." diye konuştu.
Caminin çevresinde oturan ve caminin inşasına şahit olan Frans Verkade da birçok kez camiyi ziyaret ettiğini ve iftara katıldığını dile getirdi.
Verkade, "Caminin Gençlik Teşkilatı yönetiminde bulunan Enes Taşpınar ile komşuyuz. Bugün için onu evimize yemeğe davet etmiştik. O da bugün Açık Cami Günü olduğu için bizi buraya davet etti. Eşimle tekrar camiyi ziyaret edip buradaki toplulukla bir arada olmak istedik." ifadelerini kullandı.
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AA