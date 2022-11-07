Bu anlar hayatımın en güzel günleri

Fransız model Marine el Himer, Müslüman olduğunu ilan ederken, "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor" ifadesini kullandı. Instagram hesabından, tesettürlü şekilde Kabe'yi tavaf ettiği görsellerle bir camide Kelime-i Şehadet getirdiğine ilişkin video paylaştı.

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Paylaşımının altında "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor." ifadesini kullanan el Himer, aylar önce Müslüman olduğunu açıkladı.

El Himer, çıktığı manevi yolculuğun kendisini daima Allah'a yöneltmesini umduğunu belirterek, bu süreçte kendisine destek olan hayranlarına teşekkürlerini iletti.

AKIL, KALP VE RUH MUTABAKATI

Başka bir dine geçmenin utanılacak bir şey olmadığına dikkati çeken el Himer, aklı, kalbi ve ruhunun mutabakatı neticesinde İslam'ı seçtiğini vurguladı. Fransız modelin paylaşımının altına hayranları da bu haberden memnuniyet duyduklarına, "el Himer'in simasının nurlandığına" ilişkin yorumlar yaptı.Bir hayranı da "Bende Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar okuma aşkı uyandırdın." ifadesini kullandı.

Araştırmalarda İslamiyet ile tanıştı

Oceane adındaki ikiz kız kardeşi ve Gauthier isminde bir erkek kardeşi olan el Himer'in 1993'te Fransa'da doğsa da ailesinin kökeninin Fas'tan geldiği belirtiliyor.

Fransız basınında, el Himer'in üvey babasının yanında yetiştiği, uzun süre gerçek babası ve kökenlerinin nereden geldiğine ilişkin araştırmalar yaptığı, bu süreçte İslamiyet ile tanışarak Müslüman olduğu ifade ediliyor.

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