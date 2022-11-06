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6 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Hollandalılardan camiye yoğun ilgi

06 Kasım 2022, Pazar 17:36
Amsterdam’daki Fatih Camisi “Müzeler Gecesi” etkinliğine Hollandalılar yoğun ilgi gösterdi.

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Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Fatih Camisi her yıl düzenlenen “Müzeler Gecesi” etkinliğinde bu yıl yine binden fazla gayrimüslim ziyaretçiye kapılarını açtı. “Müzeler Gecesi” etkinliği kapsamında Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Amsterdam Fatih Camisi’ne gelen konuklar, İslam dini, cami ve İslam sanatları hakkında bilgi aldı. Hoparlörden okunan ezan ile başlayan program, din görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle devam etti.

Konuklara İslam hakkında temel bilgiler veren Fatih Camisi İmamı Kemal Gözütok, “Hollandalılar İslam dinini ve camimizin iç yapısını çok merak ediyorlar. Ayakkabılıktan minbere, mihraptan çinilere kadar her şeyi öğrenmek istiyorlar.” dedi.

Fatih Camisi yönetiminden Miraç Ulu, “Hollandalı komşularınıza arkadaşlarımıza İslam’ı, camiyi, buradaki faaliyetleri böyle gecelerle anlatmaya çalışıyoruz.” diye konuştu. 

Ziyaretçilerden ABD’li Charn, camiye çok yakın oturduğunu ama ilk defa geldiğini belirterek, “Caminin iç yapısı çok hoşuma gitti süper, imamların sesi harikaydı.” ifadesini kullandı. Fatih Camisi yakınlarında oturan ve camiyi sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Jaap Kapteyn ise “Müzeler Gecesine bir cami olarak katılıp, içinde sanat aktiviteleri ve eserleriyle İslam’ı tanıtıyor olmak, sanata çok değer veren Hollandalıların İslam’a bakışını etkiliyor. İnsanların kalbindeki İslam’a karşı olumsuz duyguları yok etmek ve Hollanda’daki İslamofobiyle mücadele için çok güzel bir yol.” dedi. Amsterdam’da yaşayan İrlandalı Dany, cami gezisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Burayı çok sevdim, hat sanatını öğrendim. Görülmeye değer bir yer.” dedi. Etkinlikte çoğu Hollandalı yabancı misafirlere geleneksel İslam ve Türk sanatları da tanıtıldı.

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AA

Etiketler: doğru islamiyet, ihtida, hollanda
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