Hollandalılardan camiye yoğun ilgi

Amsterdam’daki Fatih Camisi “Müzeler Gecesi” etkinliğine Hollandalılar yoğun ilgi gösterdi.
Ezandan etkilenen İsviçreli çift Müslüman oldu: ''İslamiyet’i görünce benliğimizin farkına vardık''
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Fatih Camisi her yıl düzenlenen “Müzeler Gecesi” etkinliğinde bu yıl yine binden fazla gayrimüslim ziyaretçiye kapılarını açtı. “Müzeler Gecesi” etkinliği kapsamında Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Amsterdam Fatih Camisi’ne gelen konuklar, İslam dini, cami ve İslam sanatları hakkında bilgi aldı. Hoparlörden okunan ezan ile başlayan program, din görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle devam etti.
Konuklara İslam hakkında temel bilgiler veren Fatih Camisi İmamı Kemal Gözütok, “Hollandalılar İslam dinini ve camimizin iç yapısını çok merak ediyorlar. Ayakkabılıktan minbere, mihraptan çinilere kadar her şeyi öğrenmek istiyorlar.” dedi.
Fatih Camisi yönetiminden Miraç Ulu, “Hollandalı komşularınıza arkadaşlarımıza İslam’ı, camiyi, buradaki faaliyetleri böyle gecelerle anlatmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.
Ziyaretçilerden ABD’li Charn, camiye çok yakın oturduğunu ama ilk defa geldiğini belirterek, “Caminin iç yapısı çok hoşuma gitti süper, imamların sesi harikaydı.” ifadesini kullandı. Fatih Camisi yakınlarında oturan ve camiyi sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Jaap Kapteyn ise “Müzeler Gecesine bir cami olarak katılıp, içinde sanat aktiviteleri ve eserleriyle İslam’ı tanıtıyor olmak, sanata çok değer veren Hollandalıların İslam’a bakışını etkiliyor. İnsanların kalbindeki İslam’a karşı olumsuz duyguları yok etmek ve Hollanda’daki İslamofobiyle mücadele için çok güzel bir yol.” dedi. Amsterdam’da yaşayan İrlandalı Dany, cami gezisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Burayı çok sevdim, hat sanatını öğrendim. Görülmeye değer bir yer.” dedi. Etkinlikte çoğu Hollandalı yabancı misafirlere geleneksel İslam ve Türk sanatları da tanıtıldı.
***
DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...
İhtida öykülerini okumak için tıklayınız:
İslamofobiyi finanse eden ağlar ortaya çıkarıldı
Macar Eszter Varga Müslüman oldu
Müslüman olan Fransız Hemşire Clara: Kur’an’a uyulsaydı, şimdi herkes mutlu olurdu
İslam ile aradığım doğruyu buldum: Müslüman olan İngilizler Konya'da duygu dolu anlar yaşadı
Güney Afrika’da, ‘İslam’ konuşuldu
Eşinden etkilendi Müslüman oldu
85 yaşında Müslüman oldu, "Emin" oldu
İngiliz turist Müslüman olarak ''Muhammed'' ismini aldı
Bir ihtida hikâyesi
Taylandlı Chaihanit, Müslüman olarak 'Elif' oldu
Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu
Ramazan şüphelerini sildi
Arsenallı futbolcu, Müslüman oldu
150 kişinin Müslüman olmasına vesile oldu: 'Huzur arıyordum, Müslüman olmaya karar verdim'
Seedorf Müslüman oldu: 'İslam ailesine katılmamı kutlayan herkese teşekkür ederim'
Samimiyetten etkilendi, İslâmiyet’i seçti
Tayland vatandaşı Phoemphıphat, Müslüman olarak 'Esma' ismini aldı
Güzel haberler gelsin
Sorularımın cevaplarını Risale-i Nur'da buldum
Yeni yıla Müslüman olarak girdi
İngiliz genç de İslam'ı tercih etti
Peygamberimizden (asm) etkilenerek Müslüman oldu
''İnançsızlar şehri''nde camiye yoğun ilgi
Kanada’daki 'açık cami etkinliği' büyük ilgi gördü: "Oğlum birkaç yıl önce Müslüman oldu''
ABD'li Katolik Papazın Mevlana vesilesiyle dikkat çeken hidayet yolculuğu: 'Saatlerce ağladım'
Risale-i Nur’la stresi yendim
Kadir Gecesinde şehadet getirdim
Allah'ın lütfuyla İslam'ı kabul ettim
Haitili 3 öğrenci Müslüman oldu
Müslüman olan Şeyma (Roksana): Başörtüsü, mutluluktan kuş gibi hafif hissettirdi
İngiliz Rosalie 'İslam'la tanışmasını anlattı: 'Camiye girince bana bağırırlar diye korkuyordum'
Örnek bir ihtida yolculuğu: İslam'ı seven ve Peygamberimizi örnek alan çocuklar yetiştirmek istiyoruz
İslam'ı araştıran anne ve oğlu Müslüman oldu: "Ezan sesi kalbimi eritti"
Newton Müslüman oldu: İslam'da her sualin cevabı var
Amerika’da bir aile Müslüman oldu
Ayşe Romano'yu en çok etkileyen Ayet-i Kerimeler: "Beni kalbimden vurdular"
Kolombiya'dan müjdeli haberler
Silvia Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Önce kendisi, sonra çevresi Müslüman oldu
Dinleri araştırdı ve Müslüman oldu
Şampiyon dövüşçü Müslüman oldu
Önce kendisi, sonra çevresi Müslüman oldu
Filipinli Marlyn: Rahatım, çünkü Müslümanım
Müslüman papazın vasiyetnamesi
Sığınmacı gence sahip çıkan Papaz, Müslüman oldu
Almanya'da terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman Müslüman oldu
Della Miles: İslam'ı tanıtmayı hedefliyorum
Risale-i Nur’u tanıdı Müslüman oldu
Risale-i Nur ikna eder
Risalelerdeki tevhid hakikati kalbime dokundu
Müslüman olan Della Miles: Son derece huzurluyum
İslâmla şereflenen bir hayat... İhlas suresini okudu, Müslüman oldu
Ünlü sanatçı Müslüman oldu
Neden İslâm’ı seçiyorlar?
Amerikalı felsefeci Prof. Dr. Clark: Müslümanları daha yakından tanıdıkça İslamofobi'den uzaklaştım
Joram van Klaveren İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu
“Rus da dinsiz kalamaz” müjdesi tahakkuk etmeye devam ediyor
Avrupa gençleri İslâmiyete dönüyor
İslâm’ı seçen Ortodoks Papaz: Tereddütlerim sona erdi
Müslüman olan Norveçli sayısı artıyor: 'Okuyarak, araştırarak İslam'ı seçiyorlar'
AA