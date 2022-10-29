Ezandan etkilenen İsviçreli çift Müslüman oldu: ''İslamiyet’i görünce benliğimizin farkına vardık''

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve ezandan etkilenen İsviçreli çift, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Gökben Mahallesi’nde yaşayan yazılım mühendisi Jeen Pierre Kern (76) ile eşi hemşire Fraçoise Gabrielle Berthe (62) Müslüman olup “Hasan” ve “Gamze” isimlerini aldı.

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