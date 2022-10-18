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18 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Macar kadın Müslüman oldu

18 Ekim 2022, Salı 19:44
Mersin’in Mut ilçesinde Müslüman olan Macar vatandaşı Eszter Varga’ya (29) Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimine Müslümanlığı seçen Eszter Varga’nın nişanlısı Teoman Öztürk’ün babası Mut Müftüsü Mustafa Öztürk ve diğer ilgililer katıldı. Öztürk’ün, İslam’ın temel esaslarıyla ilgili verdiği bilginin ardından kelimeişehadet getiren Varga, Müslüman oldu.

Varga’ya ihtida belgesini vererek, Kur’an-ı Kerim ve kitap hediye eden Öztürk, yaptığı açıklamada, Eszter Varga’nın kendi iradesiyle İslam’ı seçtiğini belirterek, “Müslümanlığı seçen kızımız Eszter Varga şu andan itibaren hayatında tertemiz bir sayfa açtı. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin.” dedi.

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AA

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