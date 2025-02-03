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3 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Risale-i Nur okumayan kalmasın

03 Şubat 2025, Pazartesi 02:08
Tekirdağ’da ‘Al Götür Oku Getir’ uygulaması başlatıldı. Bu uygulamayla Risale-i Nur Külliyatı ve Yeni Asya Neşriyat kitaplarının herkese ulaşması hedefleniyor.

Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?

Tekirdağ’da kalabalığın ortasında, en işlek caddelerin arasında Yeni Asya Bürosu hizmet veriyor. Evlerde fazladan olan Risale-i Nur Külliyatı ve Yeni Asya Neşriyat kitaplarının bu büroda büyük bir vitrinde toplanmasıyla Tekirdağ Yeni Asya okuyucuları tarafından ‘Al Götür Oku Getir’ uygulaması başlatıldı. İman kurtarmanın en önemli mesele olduğu düşüncesiyle başta ilkokuldaki çocukları olmak üzere öğrencilere dergi ve kitapların verilmesi şevk ve gayrete sebep oldu.

Herkes okusun diye

‘Al Götür Oku Getir’ uygulamasının amacı bir kitabı okuyan kişinin o kitabı tekrar okuyacak kişileri bulup getirmesi. Bürodan sorumlu Erhan Bilsel bu uygulamanın diğer illere de örnek teşkil etmesini temenni ettiklerini kaydederek, “Ümidimiz herkesin kitap alamadığı bu ekonomik krizde, büromuza katkı sunmak ve Risale-i Nurların herkese ve her yere ulaşmasını sağlamak” dedi.

LÜTFİYE KEF - TEKİRDAĞ

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Çağımızn Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?

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“Said Nursî’yi tanımadığım yıllar bedbahtlıktır”

“Müslüman mütefekkir deyince, Said Nursî’yi tanıdım”

Aydınlar Said Nursî hakkında ne dedi?

Bediüzzaman umut kaşifi ve iman kahramanıdır

İslam dünyasının ihtiyacı BEDİÜZZAMAN MODELİ

Prof. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir dehadır

Kanadalı Araştırmacı: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Cezayirli İbrahim: Risale-i Nur ile Kur’an’ı anlamak kolaylaşıyor

Muhammed Said Ramazan el-Buti, Kürt asıllı Suriyeli, İslâm Alimi ve Yazar (Merhum): Bediüzzaman’ın sözleri vicdanlara tesir ediyor

Dr. Mustafa Özel: Bediüzzaman, kapitalizmin mahiyetini ortaya koymuş

Ekmeleddin İhsanoğlu: Bediüzzaman bilim-din ahengini kuruyor

Prof. Dr. Colin Turner: Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

SURİYELİ ÂLİM CEVDET SAİD ESKİ ŞEYHÜLİSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİNİN SÖZÜNÜ AKTARIYOR: “SAİD NURSÎ DOĞRU SÖYLÜYOR. O DOĞRUSUNU YAPTI. BİZ TÜRKİYE’Yİ TERK ETMEMELİYDİK.”

Thomas Michel: Hutbe-i Şamiye’ye Hıristiyanların da ihtiyacı var

İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Bu Zamanda Kendisine İttiba Edilecek Yegane Alim Bediüzzaman’dır

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Bediüzzaman, hürriyet, istibdat ve meşrûtiyeti ders veriyor

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23 MART'A ÖZEL: BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

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23 MART 2022 ÖZEL SAYIMIZDAN BAZI BÖLÜMLER:

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.

Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak

Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti

Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı

Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha

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23 MART 2022 tarihli e-gazetemizi bu linki tıklayarak indirebilirsiniz:

YENİ ASYA'NIN 16 SAYFALIK BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

***

Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade

Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli  Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek

İbrahim  Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi

23 Mart 2021 Yeni Asya 1. Sayfa

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor

Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi

Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”

Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?

Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var

Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin

***

23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA

 

Etiketler: doğru islamiyet, kur'an, risale-i nur, külliyat, tefsir, ihtida, tefekkür, vesvese, bediüzzaman, said nursi, kanada, araştırma, tekirdağ, neşriyat
Okunma Sayısı: 188
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