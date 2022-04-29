Şehadet getiren 12 Latin kökenli kadın: “Müslüman olmak ne büyük lütuf!”

Şehadet getirerek İslam’ı seçen 12 Latin kökenli kadın Müslüman olmanın büyük bir lütuf olduğunu söyledi.

Mahmut Cemal Çakır - İSTANBUL

12 Latin kökenli kadın, ABD’nin Los Angeles şehrindeki Bilal Mescidi’nde şehadet getirerek Müslüman oldular. Yerel cemaatin ve mühtedilerin ailelerinin de katıldığı törende Bilal Mescidi’ndeki dini görevlinin yardımıyla şehadet getiren kadınlar, Müslüman oldukları için çok huzurlu hissettiklerini ifade ettiler. Bilal Mescidi’nin Facebook ve Youtube sayfalarından paylaşılan videoda dini görevli, İslam’ı seçen kadınlara şehadet getirerek Müslüman olduklarını tüm dünyaya açıklamış olacaklarını belirterek: “Dünya genelinde, sizi gören insanlar sizdeki değişikliği fark edecekler ve bu değişikliğin nedenini anlayacaklar. Artık siz Müslümansınız. Sizinle birlikte bu sürecin bir parçası olmak benim için onurdur” dedi. Dini görevlinin yardımıyla önce Arapça ardından da İspanyolca olarak şehadet getirerek Müslüman olan kadınlar, cami cemaati ve çevredekiler tarafından alkışlandı.

İnancımıza daha da sıkı tutunuyoruz

Şehadet getirerek İslam’ı seçmesiyle birlikte Vivian olan ilk adını Havva olarak değiştiren Havva Valdivia Rae şu ifadeleri kullandı: “Belki bizim kültürümüze yabancı olanlar şehadet getirdiğimiz andan sonra olanların farkında değiller. Elhamdülillah, ne olursa olsun biz yine de inancımıza bağlıyız. Fakat şehadet getirdiğimiz andan itibaren birçoğumuzun ailesi ve toplum bize sürekli aynı soruları soruyor. Bunu neden yapıyorsun? Bunu neden giyiyorsun? Neden bunu yapmak istiyorsun? Yine de bu mühim değil, çünkü peygamberimizin dediği gibi “Öyle bir zaman gelecek ki, dininin gereklerini yerine getirme konusunda sabırlı davranıp Müslümanca yaşayan kimse, avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır.” Tüm bunlara rağmen biz inancımıza daha da sıkı tutunuyoruz çünkü bunu seviyoruz ve bunun ne büyük bir lütuf olduğunu biliyoruz. Bunları söylüyorum çünkü neredeyse hepimiz aynı sosyal çevreden geliyoruz. Şehadeti getirdiğimiz andan itibaren sanki herkes bize arkasını dönmüş gibi hissediyorsunuz fakat aynı zamanda sizin için kapılar açan insanları da tanımış oluyorsunuz, tıpkı bu mescitteki gibi” Törenin ardından cami cemaati ve mühtedilerin aileleri Müslüman olan kadınları tebrik etti.

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