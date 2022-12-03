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3 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Arkadaşlarından etkilenen Çadlı öğrenci Müslüman oldu, “İsa” ismini aldı

03 Aralık 2022, Cumartesi 19:00
Karabük Üniversitesi öğrencisi Çad vatandaşı Dıngambaye Bıenvenu, İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Bıenvenu’nün 4 yıldır Müslüman arkadaşlarıyla aynı evde yaşadığı ve İslamiyet’ten etkilendiği belirtildi.

Müslüman olmaya karar veren Bıenvenu için İl Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi.

Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Bıenvenu, “İsa” ismini aldı.

Dua edilmesiyle tamamlanan törende İl Müftüsü Aksu, İsa Bıenvenu'ye "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.

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AA

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