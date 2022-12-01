Almanya'da Yeni Cami ve Kültür Merkezi ibadete açıldı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bünde şehrinde inşa edilen yeni cami ve kültür merkezi törenle ibadete açıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Yeni Cami ve Kültür Merkezinin açılış törenine Türkiye'nin Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz, Bünde Belediye Başkanı Susanne Rutenkröger, Herford şehri Bölge Kaymakan Vekili Dorothee Schuster, DİTİB Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Alptekin, şehrin yerel yöneticileri, yetkililer, dernek temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

DİTİB Bünde Dernek Başkanı Mustafa Keleş, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, caminin açık, şeffaf, kucaklayıcı ve şehrin dokusu ve yapısıyla uyum sağlayacak mimaride inşa edildiğini ifade etti.

Rutenkröger, caminin yapım aşamalarını anlatarak yeni mekanı tüm şehir sakinlerinin buluşma yeri olarak gördüğünü aktardı.

Davaz ise şunları söyledi:

"Yaklaşık 60 yıl önce Türkiye’nin değişik yörelerinden gelen insanlarımız, bir yandan Almanya’nın ekonomik kalkınmasına önemli katkıda bulunurken, bir yandan farklı kültürel yapıları ve dini inançlarıyla bu ülkeye zenginlik katmışlardır. Bu insanlar, bu ülkede kurdukları derneklerle kendi Dini inanç ve kültürlerini rahatça yaşama imkanına sahip olmuşlardır. Anadolu’nun çok kültürlü yapısını ve hoşgörü kültürünü yansıtan bu dernekler Almanya’da toplumsal barışa da katkı sunmuşlar."

Caminin açılışında minik öğrenciler korosu Almanca ve Türkçe şiirler okudu, ilahiler seslendirdi.

Konuşmaların ardından Bünde DİTİB Camii ve Kültür Merkezinin açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. İbadete açılan camide ilk ikindi namazı eda edildi.

2 yılda tamamlandı

Bünde şehir merkezinde yapımına 6 Eylül 2020’de başlanılan yapı, 2 bin 200 metrekare alan üzerine dört kattan oluşuyor. Bin 600 metrekare kullanım alanı olan yapıda, 300 metrekare ibadet alanı ile çok amaçlı konferans salonu, kütüphane, derslik, lokal, gasilhane ve çeşitli bölümler yer alıyor.

8,5 metrekare çapında merkezi kubbe, 18 metre uzunluğunda tek şerefeli ve tek minareli olarak inşa edilen camide aydınlatma, ısıtma ve soğutma güneş enerjisiyle sağlanacak.

Camide bebek odası, çocuklar için sınıflar ve yaşlılar ile engelliler için asansör, elektrikli araçlar için şarj istasyonu da bulunuyor.

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