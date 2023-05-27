İspanya’nın Granada şehrindeki Ulu Cami’de nerdeyse her cuma bir İspanyol Müslüman oluyor.

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İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Granada kentindeki Ulu Cami’de son birkaç yıldır neredeyse her Cuma günü bir İspanyol vatandaşı Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oluyor. Son olarak Ulu Cami’de bugünkü cuma namazının ardından Jose Miguel adlı İspanyol, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İspanya İslam Toplumu Derneği ve Granada Ulu Cami Vakfı Başkanı Umar del Pozo, yaptığı açıklamada, “Neredeyse her Cuma camimizde bir İspanyol Müslüman oluyor. Özellikle pandemi sonrasında İslam’a geçen İspanyolların sayısında ciddi bir artış var. Bu bizi sevindiren ve gururlandıran bir durum.” dedi.

Müslüman nüfus 30 yılda 10 kat arttı

Del Pozo, “Granada’nın şehir ve ilçelerinde yaklaşık 36 bin Müslüman yaşıyor. Bunların 3 bin 700 kadarı İslam’a geçen İspanyollar ve onların üçüncü nesil çocukları.” şeklinde konuştu. İspanya İslam Komisyonu Sekreteri Mohamed Ajana, mart ayında AA muhabirine verdiği demeçte, İspanya’da yaşayan Müslüman nüfusun son 30 yılda 10 kat artarak 2,5 milyonu geçtiğini, resmi olmayan rakamlara göre bu sayının 3 milyonu bulduğunu söylemişti. Fas, Pakistan, Bangladeş, Senegal ve Cezayir kökenli Müslümanların çoğunlukta olduğu İspanya’da, Müslüman nüfus daha çok Katalonya, Valensiya, Endülüs ve Madrid gibi endüstrisi gelişmiş bölgelerde yaşıyor.

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