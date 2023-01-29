Müslümanlığa geçiş hikayesi: Barış Yoluna Doğru

İngiliz Yazar Lauren Booth, Müslümanlığa geçiş hikayesini anlattığı “Barış Yoluna Doğru” adlı kitabını okuyucularına tanıttı.

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İngiliz Gazeteci, Yazar Lauren Booth’un Müslümanlığa geçiş hikayesini anlattığı “Barış Yoluna Doğru” isimli kitabın tanıtımı, İstanbul Taksim’de yapıldı. Taksim Camii Külliyesi’ndeki Taksim Kitabevi’nde düzenlenen etkinlikte Booth, kitabında yer alan hatıraların yanı sıra Müslümanlığa geçişini sağlayan anılarını anlattı. Hristiyan ve dindar olmayan bir aileden geldiğini aktaran Booth, bu kitabın kendi hayat hikayesinden bahsettiğini belirterek “Kitabımda iki ana tema işledim. Yazdıklarım, ruhumu ateşten kurtaran Allah’a yazılmış bir aşk mektubudur. Aynı zamanda Filistinlilere yazılmış bir aşk mektubudur. Kısaca bir Batılı’nın maddeci hayat tarzından Allah’a yönelme hikayesini, ikinci olarak da Filistin davasının sesi olma sürecimi anlatıyorum.” dedi.

“Filistinlilere karşı ırk ayrımcılığını gözlerimle gördüm”

Booth, İslam’ı ve Müslümanları tanımaya Filistin’de gazetecilik yaparken başladığını söyledi ve şöyle devam etti: “İlk çocuğum olduktan yaklaşık 5 yıl sonra kendimi Batı Şeria’da buldum. Muhabirlik yapıyordum ve tek amacım gerçeği bulmaktı. O vakitler Hristiyan’dım. Yine de gerçeğin peşine düşmüştüm. Mukaddes topraklarda bu amacıma ulaşmaya çalışıyordum. Bir gün Cemal adında bir taksiciyle Tel Aviv Havalimanı’ndan Ramallah’a gidiyorduk. Güzergahımızda birçok kontrol noktası vardı. Bir de boş yol vardı. Neden oradan gitmediğimizi sordum. Cemal bana baktı, siz gerçekten gazeteci misiniz diye sordu. O yolun sadece Yahudi yerleşimcilere özel olduğunu ve bir Filistinli olarak oradan giderse 3 dakika sonra İsrail askerlerinin ateş etmeye başlayacağını söyledi. 10 günlük seyahat için gitmiştik buraya fakat ben 3 gün içinde Filistinlilere karşı yapılan ırk ayrımcılığını gözlerimle gördüm.”

Sadece Kur’an’ı okumamı rica ettiler

2008’de Kudüs’e gittiğinde İngilizce Kur’an satın almak için alışveriş yaparken yaşadıklarını anlatan Booth, “Yoldan geçen birine İngilizce Kur’an aradığımı söyleyince bana bütün dükkanları dolaştırdı. Her gittiğim yerden bir hediye aldım ve alışverişin sonunda elim poşetlerle doldu. En son İngilizce Kur’an’ı bana getirdiler. Borcum ne kadar diye sordum, hiçbir dükkan sahibi benden para istemedi. Sadece bu Kur’an’ı okumamı rica ettiler.” diye konuştu. Booth, Müslüman olma yolundaki son dönemecin, İngiltere’de yayın yapan Islam Channel’da çalışmaya başladığı an olduğunu ifade etti. Booth, kanalda çalıştığı sırada Müslümanlara daha yakın olduğunu ve İslam’a dair detayları daha fazla öğrenme fırsatı bulduğunu belirterek nihayet 2010’da Müslümanlığın en iyi din olduğunu anlayıp şehadet getirme kararı aldığını söyledi.

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