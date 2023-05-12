Hollandalı Diana Petronella Müslüman olarak “Dilek” ismini aldı

Hollanda vatandaşı 54 yaşındaki Diana Hendrika Petronella, ziyaret için geldiği Amasya’nın Merzifon ilçesinde Müslüman oldu ve “Dilek” ismini aldı.

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