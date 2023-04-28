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28 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

O artık “Meryem”

28 Nisan 2023, Cuma 11:12
Bursa'da Müslüman olup "Meryem" ismini alan ABD vatandaşı kadın, heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Bursa'da müftülüğe başvuran ABD vatandaşı Myria Lee, Müslüman olmak istediğini söyledi. Kurum binasında yapılan ihtida töreninde Lee, İl Müftü Vekili Nurullah Koçhan rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirdi.

Koçhan, törende, "Siz, İslam dinini hak Din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz. Artık siz de Dinimizin bir ferdi ve tüm Müslümanların kardeşisiniz. Bugünden sonra hayatınıza yepyeni bir sayfa açmış oldunuz" dedi.

Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Heyecanını ve mutluluğunu ifade eden Myria Lee ise Müslüman olmasına vesile olan ve merasimde bulunanlara teşekkür etti.

Koçhan, Meryem ismini alan kadına İslam'ın temel esaslarıyla ilgili bilgiler verdi, Kur'an-ı Kerim ve İslamiyet hakkında genel bilgilerin bulunduğu kitaplar hediye etti.

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DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

İhtida öykülerini okumak için tıklayınız:

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AA

Etiketler: ihtida, doğru islamiyet
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