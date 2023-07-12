Kuveyt, İsveç’te 100 bin Kur’ân-ı Kerim dağıtacak

Kuveyt hükümeti, İsveç’te dağıtmak üzere 100 bin Kur’an-ı Kerim’i İsveççe mealiyle basma kararı aldı.

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