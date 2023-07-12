Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kınandı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 53'üncü Olağan Oturumunda Batılı ülkelerin hayır oyu vermesine rağmen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar kınandı.

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