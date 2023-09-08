İngiltereli Jane Garderton Müslüman oldu, “Filiz” ismini aldı

İngiltere vatandaşı Louıse Jane Garderton, eşiyle birlikte geldiği Aksaray’da, Müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Okunma Sayısı: 282

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.