Müslüman olan Güney Afrikalı rahip: İslam ailesinin bir üyesi olmaktan büyük şeref duyuyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Güney Afrika'da 15 yıl rahiplik yapan ve gördüğü rüyadan sonra Müslüman olan, binlerce kişinin de Müslüman olmasına vesile olan İbrahim Richmond'u kabul etti.
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Diyanetten yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, makamındaki görüşmede, Richmond'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Richmond'un hikayesini Hac döneminde duyduğunu ve çok heyecanlandığını ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:
"Binlerce kişiyle birlikte Müslümanlığa geçmiş olması, İslam'la müşerref olmuş olması kendisi ve bütün Müslümanlar açısından çok mutluluk verici, çok sevindirici bir konu. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Rabbimiz hidayetin kendi elinde olduğunu buyuruyor. Allah nasip etmiş ve bu hidayet kendisine ve kendisi vesilesiyle binlerce kişiye nasip olmuş. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin; 'Bir kişinin hidayete kavuşmasına vesile olan sanki bütün insanların hidayetine vesile olmuş gibidir.' diye buyurduğu Ayet-i Kerime hakikaten kendisi için çok önemli."
Başkan Erbaş, İslam'ın en öne çıkan yönlerinden birisinin de Müslümanlar arasındaki kardeşlik olduğunu belirterek, "Fücurat Suresi'nde 'Müminler ancak kardeştirler.' Rabbimiz böyle buyuruyor. Peygamberimiz de (asm) 'Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız.' buyurmaktadır. Biz Müslümanlar olarak hayat tarzımızın en önemli ilkesi olarak bunları kabul ederiz." dedi.
"Ey Muhammed! Kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirdik." Ayet-i Kerimesini hatırlatan Erbaş, "Hep birlikte Kur'an-ı Kerim'in o nuruyla, aydınlığıyla ömrümüzün sonuna kadar bu lütuftan bütün insanların istifade etmesi için gayret edeceğiz inşallah." dedi.
"Müslüman olmaktan şeref duyuyorum"
Richmond ise İslam'ın çok güçlü yaşandığı ve tatbik edildiği Türkiye'de insanların yaklaşımlarının, sıcakkanlılıklarının çok güzel olduğunu ifade etti.
İslam ailesinin mensubu olmaktan büyük onur duyduğunu söyleyen Richmond, şunları kaydetti:
"Bu ülkede olmaktan ve bu ailenin bir üyesi olmaktan büyük şeref duyuyorum. Gerçekten benim için Müslüman olmak büyük bir onur. Peygamber Efendimizin Sünneti ve Hadisleri gerçekten bizim için bir ışık. İslam ülkemde çok yaygın olmasa da burada gördüklerimi orada daha fazla insana anlatacağım. Çünkü İslam'ı yaymak için burada gördüklerim ve hissettiklerim bana güç ve motivasyon veriyor. İslam'ın olduğu yerde suç olmuyor ve o ülke aslında özgürleşmiş oluyor. Bulunduğumuz ülkeyi de inşallah İslam'la yükseltmeye çalışacağız."
Kabulde, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir de hazır bulundu.
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AA