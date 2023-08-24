Ukraynalı Sanatçı Vikaetta Liepikvilt Özmut Müslüman oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesine tatile gelen Ukraynalı Sanatçı Vikaetta Liepikvilt Özmut Müslüman olarak “Hürrem Sultan” ismini aldı.

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