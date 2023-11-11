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12 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

Sırp turist Corc Nansic Şanlıurfa'da Müslüman oldu: 'Gerçekleri buldum'

11 Kasım 2023, Cumartesi 17:55
Şanlıurfa'ya gezmek için gelen Sırp Corc Nansic, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

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Corc Nansic, tarihi ve turistik mekanları gezmek için geldiği Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hazreti İbrahim'in Aleyhisselam doğduğu yer olarak rivayet edilen makamı gezerken duygulandı.

İslamiyet'e geçmek isteyen Corc Nansic, Dergah Camisi İmamı İbrahim Onat'a Müslüman olmak istediğini söyledi.

Camide kılınan ikindi namazının ardından imam hatibin eşliğinde Kelime-i Şehadet getiren Corc Nansic Müslüman oldu.

Müslüman olduktan sonra yeni ismini henüz belirlemediğini ifade eden Corc Nansic, gerçekleri aradığını ve Şanlıurfa'da gerçekleri bulduğunu belirterek kendisini özgür hissettiğini söyledi.

Dergah Camisi İmam Hatibi İbrahim Onat ise Nansic'e Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Cami cemaati törenin ardından Nansic'i tebrik etti.

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AA

Etiketler: ihtida, doğru islamiyet
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