Kur’an’dan etkilenip Müslüman oldu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Kur’an-ı Kerim’den etkilenen Belçikalı Patricia Katalin Bergman, İslamiyet’i seçti. İlçe Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bergman, internetten İslam dinini araştırırken Kur’an-ı Kerim’den etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

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