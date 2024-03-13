Gazze’den etkilenip Müslüman oldular

AMERİKA’DA MEŞHUR BİR BAPTİS PAPAZI OLAN YAZAR VE AKTİVİST SHAUN KİNG, GAZZELİLERDEN ETKİLENEREK İLK TERAVİH GECESİNDE KARISIYLA BİRLİKTE ŞEHADET GETİREREK MÜSLÜMAN OLDU.

“Nur derslerine devam edeceğim”

Gevriye Shamsidden - Dallas - Amerika

Rahmet ayı Ramazanın başlamasıyla, ilk teravih namazıyla camiler dolap taştı. Ramazan ayı bu yıl, hüzünle sevinci bir arada yaşadığımız buruk bir Ramazan. Gazze de yaşananlar yüreklerimizi parçalarken, Gazze ve Gazzeliler dünyanın seyrini değiştirdiler. “Bu yıl Ramazanı nasıl karşıladınız? Sizin için Ramazan nasıl bu yıl?” diye sorduğumuz herkes; “Elhamdülillah Allah bizi bu rahmet ayına ulaştırdığı için müteşekkiriz. Amma kalbimiz de büyük bir burukluk bir ağırlık var o ağırlığı nereye gittiysek de içimizde taşıyoruz. Yüreğimiz de durmadan kanayan bir Gazze yarası var” diye cevaplandırdı.

DÜNYA SONUNDA GÖRDÜ

Ama Gazze’de olanlar dünyanın bakış açısını değiştirdi, dedi bir Filistinli kardeşimiz. Demek ki dünyanın Filistin halkının bir asra yakındır çektiklerini görebilmeleri için, bir kaç ayda 30,000 bin şehit vermemiz gerekiyormuş dedi. Batı Şeriadaki yakınlarının bile bombalarla öldürüldüğünü söyleyen bu kardeşimiz, üzüntüsünü anlatacak kelime bulamadığını söyledi.

Dünyaya bir ibret dersi oldular

Gazzeliler herkese bütün dünyaya bir ibret dersi oldular. Onlar bombalar altında yanarken kalplerde de iman İslam ve ilham meşalesi oldular. İşte onlarından biri, meşhur bir baptis papazı olan; Shaun King ilk teravih gecesinde karısıyla birlikte şehadet getirerek Müslüman oldu. İnstagram’da binlerce takipçisi olan ve çok iyi tanınan bir yazar ve aktivist Shaun King, İnstragram sahipleri tarafından, Filistinliler lehine propaganda yaptığı için hesabı kapatılan Shaun King, uçakla Dallas yakınındaki Irvine TX Waliranch Camisine gelerek Filistin kökenli bir imam olan Ömer Süleyman’ın huzurunda eşiyle birlikte şehadet getirerek Müslüman oldu.

Kendi tercihiyle İslamı seçti

Şehadet getirdikten sonra cematte hitaben konuşan Shaun King, Ömer Süleyman’ı 10 yıllardır tanıdığını, onun kendisine Müslüman olmak için hiç bir baskı yapmadığını bunu kendi tercihiyle yaptığını ve kendisinin de, eşini hiç bir şekilde zorlamadığını onu bunu kendi tercihiyle İslamı seçtiğini söyledi. Shaun King, “5-6 ay önce Gazze’de başlayan ve bugüne kadar devam eden, Gazzelilere karşı yapılan onca zulme rağmen inancından feragat etmeyen dayanma gücü bulan Gazzeliler olmasaydı ben bu gün belki burada olmayacaktım. Onların Allah’a olan inancı, bağlılığı, bütün dünyada insanların kalbini açıyor benim de kalbimi onlar açtı. Burda bir de Malcolm X’i de onurlandırmak istiyorum gençliğimde kalbimi İslama yumuşatan ve ısındıran da o olmuştu” dedi.

Bizim için dua edin

King, “Az önce Müslüman olduk. Amerika’daki ve dünyanın geri kalanındaki herkese merhaba. Ben sizin için dua edeceğim, siz de lütfen bizim için dua etmeye devam edin.” ifadelerine yer verdi. Filistin için yaptığı destek konuşmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan King, kalbinin en sevgili arkadaşları olan Gazzelilerle birlikte olduğunun da altını çizdi. King, “Bu sabah, dünyadaki 1 milyarı aşkın diğer Müslümanlarla birlikte oruç tutuyor olacağım” ifadelerine yer verdi.

Frisco Camii Ramazanda doldu taştı

Bir kaç yıl önce genişletme çalışmaları başlatılan Frisco Camii Ramazandan iki gün önce Cuma günü, cami dernek yöneticileri tarafından sarf edilen büyük çabalarla belediyeden ilk katını kullanma izni alabildi. Ancak buna rağmen holler dahil olmak üzere, ilk teravih gecesi her yer tıklım tıklım doldu taştı.

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